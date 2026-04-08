Bemondta Irán a hírt, amire az egész világ várt: ekkor nyílhat meg a Hormuzi-szoros

Pakisztán közvetítésével kéthetes tűzszünetet kötött az Egyesült Államok és Irán. Ezzel ideiglenesen felfüggesztették a hat hete dúló háborút. A konfliktus eddig több ezer halálos áldozatot követelt, az egész Közel-Keletre kiterjedt, és példátlan zavarokat okozott a globális energiaellátásban. Most Teherán közölte, hogy legkésőbb már pénteken megindulhat a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson – számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be, hogy tűzszünetről állapodott meg az iráni vezetéssel, Teherán pedig belement, hogy megnyílhat majd a Hormuzi-szoros.

A tárgyalásokban részt vevő egyik magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy

Teherán csütörtökön vagy pénteken megnyithatja a Hormuzi-szorosot a Pakisztánban tervezett béketárgyalások előtt, amennyiben sikerül megállapodni a tűzszüneti keretfeltételekről.

Egy magas rangú iráni tisztviselő azonban közölte, hogy a megnyitás feltétele egy tűzszüneti keretmegállapodás aláírása. Ráadásul a szoros csak korlátozottan, előzetes iráni engedéllyel lenne átjárható. A Maersk hajózási vállalat jelezte: további biztonsági garanciákat várnak, mielőtt teherszállítóikat újra a szoroson keresztül indítanák.

Szerda délutánra az Egyesült Államok és Izrael láthatóan betartotta a légicsapások felfüggesztésére tett ígéretét. A libanoni fronton azonban Izrael nem tartotta magára nézve kötelezőnek a megállapodást. Éppen ellenkezőleg: a hadsereg tájékoztatása szerint a háború eddigi legkiterjedtebb légicsapás-sorozatát indították a Hezbollah ellen. Hatalmas robbanások rázták meg Bejrútot, és sűrű füstoszlopok emelkedtek az égbe. A lakosok beszámolói szerint az előzetes figyelmeztetések ezúttal elmaradtak. Eközben Irán öböl menti szomszédai – Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein – szintén iráni rakéta- és dróntámadásokról számoltak be a nap folyamán.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök bejelentette, hogy péntekre Iszlámábádba hívta az iráni és az amerikai küldöttséget. Ezek lennének a háború kitörése óta az első hivatalos béketárgyalások. Teherán megerősítette a részvételét. JD Vance alelnök, akit az amerikai delegáció lehetséges vezetőjének tartanak, ugyanakkor még nem hagyta jóvá a konkrét helyszínt és időpontot.

A béketárgyalások feloldatlan ellentétek közepette indulhatnak meg: Washington egy tizenöt pontos, Teherán pedig egy tízpontos tervvel állt elő. Donald Trump az iráni javaslatot "tárgyalási alapnak" nevezte, amit Irán elvi elfogadásként értelmezett. Teherán feltételei között szerepel valamennyi szankció feloldása, a háborús jóvátétel megfizetése, valamint a szoros feletti iráni ellenőrzés fenntartása.

Közben a Trump-kormányzat tisztviselői állítólag arról biztosították Izraelt, hogy ragaszkodnak az iráni nukleáris hasadóanyagok eltávolításához és a ballisztikusrakéta-program felszámolásához. Az izraeli ellenzék ugyanakkor diplomáciai katasztrófának minősítette a megállapodást. Kiemelték: a nukleáris program érintetlen maradt, a ballisztikus rakétafenyegetés továbbra is fennáll, a teheráni rezsim pedig megerősödve került ki a háborúból.

Forrás: Reuters

