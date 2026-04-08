Bemondta Irán a hírt, amire az egész világ várt: ekkor nyílhat meg a Hormuzi-szoros

Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be, hogy tűzszünetről állapodott meg az iráni vezetéssel, Teherán pedig belement, hogy megnyílhat majd a Hormuzi-szoros.
A tárgyalásokban részt vevő egyik magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy
Teherán csütörtökön vagy pénteken megnyithatja a Hormuzi-szorosot a Pakisztánban tervezett béketárgyalások előtt, amennyiben sikerül megállapodni a tűzszüneti keretfeltételekről.
Egy magas rangú iráni tisztviselő azonban közölte, hogy a megnyitás feltétele egy tűzszüneti keretmegállapodás aláírása. Ráadásul a szoros csak korlátozottan, előzetes iráni engedéllyel lenne átjárható. A Maersk hajózási vállalat jelezte: további biztonsági garanciákat várnak, mielőtt teherszállítóikat újra a szoroson keresztül indítanák.
Szerda délutánra az Egyesült Államok és Izrael láthatóan betartotta a légicsapások felfüggesztésére tett ígéretét. A libanoni fronton azonban Izrael nem tartotta magára nézve kötelezőnek a megállapodást. Éppen ellenkezőleg: a hadsereg tájékoztatása szerint a háború eddigi legkiterjedtebb légicsapás-sorozatát indították a Hezbollah ellen. Hatalmas robbanások rázták meg Bejrútot, és sűrű füstoszlopok emelkedtek az égbe. A lakosok beszámolói szerint az előzetes figyelmeztetések ezúttal elmaradtak. Eközben Irán öböl menti szomszédai – Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein – szintén iráni rakéta- és dróntámadásokról számoltak be a nap folyamán.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök bejelentette, hogy péntekre Iszlámábádba hívta az iráni és az amerikai küldöttséget. Ezek lennének a háború kitörése óta az első hivatalos béketárgyalások. Teherán megerősítette a részvételét. JD Vance alelnök, akit az amerikai delegáció lehetséges vezetőjének tartanak, ugyanakkor még nem hagyta jóvá a konkrét helyszínt és időpontot.
A béketárgyalások feloldatlan ellentétek közepette indulhatnak meg: Washington egy tizenöt pontos, Teherán pedig egy tízpontos tervvel állt elő. Donald Trump az iráni javaslatot "tárgyalási alapnak" nevezte, amit Irán elvi elfogadásként értelmezett. Teherán feltételei között szerepel valamennyi szankció feloldása, a háborús jóvátétel megfizetése, valamint a szoros feletti iráni ellenőrzés fenntartása.
Közben a Trump-kormányzat tisztviselői állítólag arról biztosították Izraelt, hogy ragaszkodnak az iráni nukleáris hasadóanyagok eltávolításához és a ballisztikusrakéta-program felszámolásához. Az izraeli ellenzék ugyanakkor diplomáciai katasztrófának minősítette a megállapodást. Kiemelték: a nukleáris program érintetlen maradt, a ballisztikus rakétafenyegetés továbbra is fennáll, a teheráni rezsim pedig megerősödve került ki a háborúból.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Közgyűlést tartott a Magyar Telekom, döntöttek az osztalékról
A tőkeleszállítást is megszavazták.
Kifejlesztette Irán a modern háborúk egyik legjobb fegyverét – Aztán Amerika Teheránt kezdte lőni vele
Gyorsan terjed a pusztító megoldás.
Ezrével mennek a világ másik feléről harcolni Ukrajnába, ez mutatja Moszkva egyre gyengébb helyzetét
Az oroszok beismerést tettek.
A legfelsőbb bíróság mondta ki a végső szót: ki kell adni a részleteket az online állami ingatlannyilvántartásról
A rendszerben jelenleg komoly adminisztrációs fennakadások tapasztalhatóak.
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Budapesten szólalt meg a háború lezárásáról a "türelmetlen" Trump jobbkeze: ezen múlhat a béke?
Az alelnök elárulta, milyen utasítást kapott Trumptól.
Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt
Gulyás Gergely több fontos témáról is nyilatkozhat.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.