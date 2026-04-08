Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"

A Justice and Accountability Initiative nevű szervezet által benyújtott kereset szerint az átadott adatok hozzájárultak Phjo Zeja Tho ellenzéki parlamenti képviselő 2022-es kivégzéséhez, valamint Aung Thu civil aktivista letartóztatásához és bebörtönzéséhez.
A kereset ügyfelenként 9000 euró kártérítést követel a távközlési vállalattól.
Az ügyet az Open Society Justice Initiative is támogatja. Je Pej-ni, a szervezet jogi tanácsadója szerint ha a kereset sikerrel jár, ez lehet az első eset, hogy egy távközlési céget felelősségre vonnak, amiért nem védte meg kellőképpen az ügyfelei adatait egy autoriter rezsimmel szemben.
A norvég állam 54 százalékos tulajdonában álló Telenor korábban azt közölte, hogy a mianmari hatóságok törvényi kötelezettségre hivatkozva követelték az adatokat. A vállalat álláspontja szerint az együttműködés megtagadása a helyi alkalmazottak számára börtönbüntetéssel, kínzással vagy akár halálbüntetéssel is járhatott volna.
A Telenor Myanmar egy háborús övezetben működött, így nem volt valós választási lehetősége. Nem játszhattunk orosz rulettet az alkalmazottaink életével
- áll a cég közleményében.
A Telenor 2013-ban koncessziót nyert a mianmari piacon, nem sokkal azután, hogy a hadsereg beleegyezett egy félig demokratikus politikai rendszer kialakításába. A cég 2014-ben kezdte meg a működését, és 2021-re már több mint 18 millió előfizetővel rendelkezett. A 2021. februári puccs után a konfliktus eszkalálódása miatt a Telenor bejelentette a kivonulási szándékát, amelyet 2022 márciusára be is fejezett. A kereset szerint azonban a kivonulás előtt átadott adatok a vállalat távozása után is visszaélésekhez vezettek.
A Telenor elismerte: "szörnyű lenne, ha az adatokkal a hatóságok visszaéltek volna". Ugyanakkor a cég hangsúlyozta, hogy a mianmari junta viseli a kizárólagos felelősséget a polgáraival szembeni bánásmódért. Hozzátették: sem a Telenor, sem más vállalat nem tehető ezért felelőssé.
Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
