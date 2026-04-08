Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"

A Justice and Accountability Initiative nevű szervezet által benyújtott kereset szerint az átadott adatok hozzájárultak Phjo Zeja Tho ellenzéki parlamenti képviselő 2022-es kivégzéséhez, valamint Aung Thu civil aktivista letartóztatásához és bebörtönzéséhez.

A kereset ügyfelenként 9000 euró kártérítést követel a távközlési vállalattól.

Az ügyet az Open Society Justice Initiative is támogatja. Je Pej-ni, a szervezet jogi tanácsadója szerint ha a kereset sikerrel jár, ez lehet az első eset, hogy egy távközlési céget felelősségre vonnak, amiért nem védte meg kellőképpen az ügyfelei adatait egy autoriter rezsimmel szemben.

A norvég állam 54 százalékos tulajdonában álló Telenor korábban azt közölte, hogy a mianmari hatóságok törvényi kötelezettségre hivatkozva követelték az adatokat. A vállalat álláspontja szerint az együttműködés megtagadása a helyi alkalmazottak számára börtönbüntetéssel, kínzással vagy akár halálbüntetéssel is járhatott volna.

A Telenor Myanmar egy háborús övezetben működött, így nem volt valós választási lehetősége. Nem játszhattunk orosz rulettet az alkalmazottaink életével

- áll a cég közleményében.

A Telenor 2013-ban koncessziót nyert a mianmari piacon, nem sokkal azután, hogy a hadsereg beleegyezett egy félig demokratikus politikai rendszer kialakításába. A cég 2014-ben kezdte meg a működését, és 2021-re már több mint 18 millió előfizetővel rendelkezett. A 2021. februári puccs után a konfliktus eszkalálódása miatt a Telenor bejelentette a kivonulási szándékát, amelyet 2022 márciusára be is fejezett. A kereset szerint azonban a kivonulás előtt átadott adatok a vállalat távozása után is visszaélésekhez vezettek.

A Telenor elismerte: "szörnyű lenne, ha az adatokkal a hatóságok visszaéltek volna". Ugyanakkor a cég hangsúlyozta, hogy a mianmari junta viseli a kizárólagos felelősséget a polgáraival szembeni bánásmódért. Hozzátették: sem a Telenor, sem más vállalat nem tehető ezért felelőssé.

