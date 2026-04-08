Beruházni vagy kivárni? Kecskeméten kiderül, merre lépnek a kkv-k

Hiába vártak nyugodtabb évet a cégvezetők, 2026 eddig inkább újabb bizonytalanságokat hozott: a költségek emelkednek, a piac kiszámíthatatlan, miközben a verseny nem lassul. Egyre több vállalatnál már nem az a kérdés, hogy szükség van-e fejlesztésekre, hanem az, hogy miből lehet ezeket finanszírozni. Erre ad gyakorlati válaszokat a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozata, amelynek kecskeméti állomásán április 9-én a cégvezetők első kézből ismerhetik meg a Széchenyi Kártya Program aktuális lehetőségeit.

Ma a hazai kkv-k előtt álló egyik legnagyobb kihívás a versenyképesség megőrzése és javítása, miközben a költségek emelkednek, a munkaerő továbbra is szűkös, és az ázsiai versenytársak egyre erősebben jelen vannak a piacon. Ebben a környezetben technológiai beruházások, szervezeti fejlesztések és tudatos humánerőforrás-építés nélkül egyre nehezebb lépést tartani. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása valós versenyelőnyt jelenthet, ugyanakkor megfelelő finanszírozás nélkül sok vállalat számára továbbra is nehezen elérhető.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026
Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!
Információ és jelentkezés

A VOSZ Barométer adatai is azt mutatják, hogy a cégek óvatosabbá váltak: 2023 óta visszaesett a beruházási aktivitás, csökkent az új üzleti lehetőségek száma, és mérséklődött a bővítési szándék is.

A vállalkozások többsége ma inkább kivár, optimalizál és a működés stabilizálására koncentrál.

Ezzel párhuzamosan a pénzügyi mozgástér is szűkül, a tartalékokkal rendelkező cégek aránya két év alatt jelentősen, 60%-ról 47%-ra csökkent. Bár a vállalkozások nem elsősorban leépítésekben gondolkodnak, a beruházások visszafogása jól mutatja, hogy a kockázatok kezelése került előtérbe a növekedéssel szemben.

Elképesztő számok láttak napvilágot, brutálisan megugrott a kereslet a világ egyik legértékesebb erőforrása iránt

Mégis inkább itthon akarsz szavazni? Akkor sietned kell!

Bloomberg: a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

Kivárás helyett beruházás – felértékelődik a finanszírozás szerepe

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből értesüljenek az aktuális finanszírozási lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio „Széchenyi Kártya Roadshow 2026” néven közös országos rendezvénysorozatot szervez.

Az egyes állomásokon a résztvevők képet kapnak a gazdasági környezetről, a vállalkozásfejlesztéshez elérhető forrásokról, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia gyakorlati lehetőségeiről. A rendezvényeken cégvezetők, szakértők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozói szereplők osztják meg tapasztalataikat, külön fókuszálva a régió üzleti kilátásaira.

A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

A KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁS: 2026. ÁPRILIS 9., KECSKEMÉT – FOUR POINTS BY SHERATON KECSKEMÉT HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT KECSKEMÉT

Kiemelt témák:

  • Gazdasági kilátások Magyarországon
  • Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
  • Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
  • Munkaerőpiaci változások
  • Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
  • Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek
