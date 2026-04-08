Bloomberg: a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált
A vasárnapi magyar országgyűlési választások közeledtével a nemzetközi befektetők és a piaci stratégák egyre határozottabb pozíciókat vesznek fel. A konszenzus szerint egy ellenzéki győzelem esetén további tér nyílhat a magyar eszközök erősödése előtt. Ezzel szemben a kormányváltás elmaradása rövid távú eladási hullámot válthat ki - számolt be a Bloomberg a megkérdezett piaci szereplők elmondása alapján.

A Citigroup magyar államkötvények vételét, valamint az euró forinttal szembeni shortolását (vagyis forinterősödésre játszó pozíció felvételét) javasolta ügyfeleinek. A Société Générale stratégái szerint a forint akár a 370-es szint alá is erősödhet az euróval szemben, ha a Tisza Párt kerül hatalomra. A magyar fizetőeszköz az amerikai–iráni tűzszüneti terv bejelentése előtt még jóval 380 felett járt. A piaci pozicionálás alapja az a várakozás, hogy egy új kormány helyreállítaná a kapcsolatokat az Európai Unióval. Ez megnyitná az utat a befagyasztott uniós források lehívása, sőt esetleg az euró bevezetése előtt is.

Az ellenzéki győzelem mára piaci konszenzussá vált – mondta Giulia Pellegrini, az Allianz Global Investors vezető portfóliómenedzsere.

A szakember szerint "Magyarország idén az egyik legérdekesebb kockázat-hozam arányú, valóban egyedi lehetőség a feltörekvő piacokon belül". Kurt Knowlson, az Aviva Investors szakértője úgy véli, hogy "egy Tisza-győzelem jelentős kockázati prémiumot árazna ki a magyar eszközökből". Emellett javulnának az európai kapcsolatok, és a hitelminősítők is konstruktívabb álláspontra helyezkednének.

Orbán Viktor esetleges ismételt győzelme valószínűleg eladási hullámot indítana el a befektetők szerint, a veszteségek azonban korlátozottak maradnának. Carl Vermassen, a Vontobel Asset Management szakembere arra emlékeztetett, hogy "sok rossz hírt már beárazott a piac". Ráadásul Orbán az évek során összességében fegyelmezetten kezelte a költségvetést. A miniszterelnök köréhez köthető vállalatok, például a 4iG részvényei ugyanakkor meredeken emelkednének. Eközben a BUX index legnagyobb szereplői – az OTP, a Mol és a Richter – széles nemzetközi tevékenységük révén még a hazai gazdaság esetleges gyengélkedése esetén is jól teljesíthetnek.

Sietni kell: néhány nap, és vége a 4 millió forintos vállalati elektromos autó vásárlási támogatásnak!

Egyszer hopp, máskor kopp: gyenge jelentés érkezett a magyar iparról

Kiderült, a magyar kormány titokban 12 pontos megállapodást kötött Oroszországgal

A befektetők számára a legrosszabb forgatókönyvet egy vitatott választási eredmény jelentené.

A bármelyik oldal részéről érkező manipulációs vádak elhúzódó politikai bizonytalanságot, sőt akár utcai tiltakozásokat is eredményezhetnek. Demetris Efstathiou, a Blue Diagonal EM Fixed Income Fund befektetési igazgatója már februárban kiszállt a magyar kötvénypozícióiból. Döntését azzal indokolta, hogy "Orbán egy esetleges vereség esetén valószínűleg minden eszközzel nehezítené a győztes dolgát." Carl Vermassen, a Vontobel szakértője szintén óvatosabbá vált. Bár a vételi (long) kötvénypozícióit továbbra is tartja, a forintkitettségét csökkentette, mivel szerinte túl nagy a bizonytalanság a választások kimenetelét illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

