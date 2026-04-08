Brutális rekord a magyarországi zöld rendszámoknál

2026 márciusában 4289 elektromos gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami februárhoz képest közel 50%-os, az egy évvez korábbi adathoz képest pedig 45.6%-os növekedést mutat. Ez majdnem másfélszer akkora szám, mint az eddigi, 2025 júliusában elért rekord (2967). Az Energiaügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépjárművek száma megközelítette a 111 ezret a múlt hónap végén, amelyek közül mintegy 102 500 személygépkocsi volt.

A zöld rendszámmal rendelkező járművek száma 156 313-ra nőtt, ami havi alapon 2,8%-os, év/év összehasonlításban 27,7%-os növekedést mutat. Ezen belül a tisztán elektromos járművek (5E / BEV) száma 110 978-ra emelkedett (+4% hó/hó, +43,4% év/év). Utóbbiakból 102 514 (92,4%) volt személygépkocsi. Itt a havi növekedés 4%, az éves 42,6% volt.

Ezen a ponton muszáj felhívnunk a figyelmet arra, hogy az adatok - amelyeket most éppen az Energiaügyi Minisztérium, korábban a Belügyminisztérum publikált -

az összes kiadott zöld rendszámra vonatkoznak, azaz nem követik a változást, amit a forgalomból kivont zöld rendszámok okoznak.

Az emiatt okozott eltérésekről itt írtunk bővebben. Figyelembe véve a cikkben is taglalt (nagyjából 8 százalékos) különbséget a minisztérium, valamint a KSH és a Datahouse adatai között,

a tisztán elektromos gépjárművek száma először márciusban léphette át a 100 ezres határt, nem pedig tavaly decemberben, ahogy a minisztérumi adatok mutatják.

Az alábbi grafikon a 2020 januárjától kezdődóen mutatja a havi zöld rendszám kibocsátásokat három fő kategóriában:

5E: tisztán elektromos járművek,

5N: (Növelt hatótávolságú hibrid): Olyan plug-in hibrid, amely tisztán elektromos hajtással legalább 50 km megtételére képes.

5P (Plug-in hibrid): Olyan külső forrásból tölthető hibrid, amely tisztán elektromos üzemmódban legalább 25 km megtételére képes.

Az 5N és 5P kategóriákban látható drámai csökkenést szabályozói változások idézték elő. Ezek 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. Ezen túlmenően, a már korábban kiadott zöld rendszámtáblákat is le kell cserélni legkésőbb 2026. november 30-ig.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) továbbra is havonta közöl adatokat az új -robbanómotoros és elektromos - gépjárművek regisztrációjáról. Viszont a "hibrid electric vehicle" (HEV) és a "plug-in hybrid electric vehicle" (PHEV) adatok tekintetében kénytelenek leszünk erre a szervezetre támaszkodni, mivel az Energiaügyi Mnisztérium havi zöld rendszám jelentéseiben az 5N és az 5P kategóriák továbbra sem szerepelnek majd. A két adatsor között nincs teljes átfedés, mivel a HEV-ek, azaz "öntöltő hibridek" nem szerepelnek külön kategóriaként a magyar zöld rendszám rendszerben, ezek már 2024. szeptember 1-je előtt sem voltak jogosultak zöld rendszámra.

Fontos tudni, hogy a magyar adatok a használt autókra is vonatkoznak, míg az ACEA kizárólag az új gépjárművek regisztrációjáról jelent. A Datahouse adatai szerint

11 002 tisztán elektromos személygépkocsi talált gazdára Magyarországon tavaly , ami 28 százalékos bővülés az előző évhez képest;

, ami 28 százalékos bővülés az előző évhez képest; idén márciusban 13.648 használt személyautó kapott hazai rendszámot.

A minisztériumi adatok szerint márciusban összesen 4257 új, zöld rendszámú tisztán elektromos járművet regisztráltak Magyarországon, ami komoly emelkedést jelent a februári 2845-ről (+49,6%) és a tavaly márciusi 2926-ról is (+45,5%).

Az 5E kategóriában 3894 személygépkocsik kapott zöld rendszámot, ami 54.8%-os havi és 43,6%-os éves növekedést jelent. Mondani sem kell, hogy ez az új havi rekord, amely mellett az előző (2024. június: 2707) eltörpül.

Új vagy használt?

Érdemes még egy picit foglalkozni a személyautók összetételével. A tavaly márciusban zöld rendszámot kapott autók közül 1154 volt új, 1558 pedig használt, ami 57,5%-os használt arányt mutat.

Idén márciusban 1557 új és 2337 használt autót mutat a bontás, ami szerint a zöld rendszámot kapott személyautók 60%-a használt import volt. A behozott tisztán elektromos autók száma év/év alapon 50%-os emelkedést mutatott márciusban. Bár elvileg a céges zöld flották bővítésére adott állami támogatási program április közepére időzített lezárása turbózhatta volna fel a számokat, úgy tűnik, a fő hajtóerő mégis inkább a használt import felfutása volt.

Idén márciusban 17.443 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 32,1 százalékos növekedést mutat az egy évvel korábbi 13 199-es számhoz képest. Az új személyautó eladásban így 8,9 százalékra jött ki a tisztán elektromos hajtás aránya, ami nem sokban tér el a tavaly márciusi 8,7 százaléktól.

És, ha már Datahouse... az ő adataik szerint 13 648 használt személyautó kapott magyar rendszámot márciusban. Ha ebből 2337 volt tisztán elektromos, akkor ezek aránya 17,1 százalékot ad ki a használt importon belül, vagyis közel duplája az új autókon belül mért elektromos aránynak.

Ami a zöld forgalmi rendszámos flotta - oké, nem a teljes flotta - összetételét illeti, most már 70,2% tisztán elektromos, szemben a 2019 januári 44,3%-kal. Eközben a fent említett szabályozói változások következtében az 5N és 5P kategória részesedése 28% körüli értékről 20,8%-ra és 8,3%-ra esett.

Ami a zöld forgalmi rendszámos flotta összetételét illeti, most már 71% tisztán elektromos, szemben a 2019 januári 44,3%-kal. Eközben a fent említett szabályozói változások következtében az 5N és 5P kategória részesedése 28% körüli értékről 20,2%-re és 8,1%-re esett.

Tavaly 31 148 tisztán elektromos gépjármű kapott zöld rendszámot, ami 45,9%-os év/év alapú növekedést jelent. Ezek közel 92%-a, 28 560 volt személygképkocsi - ez 48,1%-os éves növekedésnek felel meg.

Az elektromos gépkocsik regisztrációjának folyamatos növekedését elősegíti a cégek flottazöldítési programját támogatni hivatott, 2024. február 5-én indított állami program is. Ez eredetileg tavaly március végén futott volna ki, ám először december 1-ig, majd idén február 26-ig meghosszabbították. A két határidő módosítás között a 30 milliárd forintos keretösszeget is40 milliárdra növelték.



A program keretében gépjárművenként 2,8 millió és 4 millió forint közötti támogatást igényelhetnek a cégek, a gépjármű kategóriája (személygépkocsi, kisteherautó), illetve az akkumulátor-kapacitás függvényében.



Február elején a pályázat benyújtási határidejét április 15-re, a keretösszeget pedig 45 milliárd forintra módosították.



A foglalkoztatottak számától függően egy vállalat összesen 2,8 millió és 64 millió forint közötti támogatást kaphat flottájának klímabarát járművekkel történő korszerűsítésére.



Az igényelhető járművek száma a foglalkoztatottak számától függ:

- 9 főig 1 jármű igényelhető,

- 10-49 fő között 5 jármű,

- 50-249 fő között 10 jármű,

- 250 fő felett pedig maximum 16 jármű.



A támogatás összege a jármű nettó vételárától, az akkumulátor bruttó kapacitásától és attól függ, hogy a támogatás személygépkocsira vagy tehergépkocsira vonatkozik-e. Az elektromos jármű(vek) vásárlása a kezdő dátumtól számított 20 hónapig tarthat, a végső határidő 2026. június 12. marad, viszont a fenntartási időszak 2027. december 31-ről 2026. december 31-re módosult.

A földrajzi eloszlás azt mutatja, hogy míg kezdetben szinte azonos arányban regisztráltak zöld rendszámú autókat Budapesten (48,9%) és az ország többi részén (51,1%), mára ez az arány sokkal kiegyensúlyozottabbá vált: 63% a vidéken, 37% pedig a fővárosban regisztrált. Ez 98 450 járművet jelent Magyarország vidéki területein és 57 863-at Budapesten.

A személyképkocskat, autóbuszokat, tehergépkocsikat és vontatókat is magában foglaló tisztán elektromos gépjárművek kategóriában 110 978 zöld rendszámot látunk a március végi állapot szerint, ami 43,4%-os éves növekedésnek felel meg. Ez a szám a 2020 januárjában jelentettnél majdnem 14,5-szer magasabb és a 2019. januári számhoz képest közel 24-szörös növekedést mutat.

Az 5N kategóriában az összesített szám gyakorlatilag stagnált (31 607), csakúgy, mint az 5P kategóriában (12 671). Bár az alábbi grafikon - ahogy a megjegzés is mutatja - több gépjármű fajtát mutat a tisztán elektromos kategórián belül, az 5E-ben a személygépkocsik 92,4%-os arányt képviseltek január végén.

Mennyire (voltak) népszerűek az egyes elektromos kategóriák?

A zöld rendszámú járművek regisztrációja 2022 első felében ugrásszerűen megnőtt 2021 első félévéhez képest, majd 2023 január-júliusában a növekedés lelassult, hogy 2024 első kilenc hónapjában ismét meredeken emelkedjen. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tisztán elektromos járművek esetében is, míg a hibrid (5N) járművek növekedése szerényebb, de stabilabb volt, a plug-in hibrid járművek (5P) népszerűsége pedig valójában csökkent.

Hacsak valamelyik minisztérium vagy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem dönt úgy, hogy részletes statisztikákat, azaz az elektromos járművek bontását is közzéteszi, az 5N és 5P kategória regisztrációiról csak az ACEA havi jelentéseiből tudhatunk meg információkat, de azok NEM tartalmazzák az importált (használt) járműveket, míg a magyar zöld rendszámú járművek statisztikái igen.

Az alábbi grafikonok a három típusú elektromos jármű „népszerűségét” mutatják, de a világoskék és sötétkék oszlopok lényegében elavultak. A 2024. szeptember 1-én életbe lépett szabályozási változásoknak köszönhetően ezek immár csak az adatok 2024-ig tartó összehasonlításra használhatók.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images