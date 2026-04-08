Egyszer hopp, máskor kopp: gyenge jelentés érkezett a magyar iparról

Két biztató hónap után újra visszaesett az ipar teljesítménye Magyarországon. Februárban a termelés volumene 1,8%-kal maradt el az előző havitól.

A Központi Statisztikai Hivatal decemberre (+1%) és januárra (+1,5%) a termelés emelkedését jelezte, amivel felcsillant a remény, hogy az ipar végre padlót fogott, és három évnyi esés után végre növekedési pályára áll.

Ezt az esélyt nem semmisítette meg a ma megjelent februári adat, de rontja az összképet.

A februári 1,8%-os visszaesés rávilágít, hogy az ipari konjunktúra továbbra is gyenge és sérülékeny, de így is jobb évet zárhat, mint a 2023-25-ös 3-5%-os visszaesés. A tél végi korrekció okait majd a jövő heti részletes jelentésből ismerhetjük meg, egyelőre annyit tudhatunk, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül éves alapon a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszeriparban visszaesés következett be.

A korrekció azt is jelenti, hogy az első negyedév valószínűleg nem hozott kirobbanó ipari fellendülést. Bár azt még nem tudjuk, hogy a márciusi termelés mennyire volt erős, a szektor GDP-növekedéshez való hozzájárulása minimális lehetett. Ezért valószínűleg megmarad a korábbi növekedési minta: az élénkítő jövedelempolitika következtében a lakossági fogyasztás tartja a lelket a gazdaságban, de más növekedési motor továbbra sem látszik.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

