Eldurvult a varjúhelyzet a Balatonnál
Siófokon egyre súlyosabb problémát okoz a varjak túlszaporodása. A hatóságok azonban továbbra sem engedélyezik az állománygyérítést és a fészkek eltávolítását. A bürokratikus akadályok miatt a város vezetése most arra kéri a helyieket és a nyaralótulajdonosokat, hogy panaszaikkal közvetlenül az Agrárminisztériumhoz forduljanak - olvasható Lengyel Róbert polgármester Facebook-bejegyzésében.

A siófoki önkormányzat a napokban közegészségügyi okokra, elsősorban járványveszélyre hivatkozva kért engedélyt a Somogy Vármegyei Kormányhivataltól az újraépített varjúfészkek eltávolítására. A kérelem a legforgalmasabb csomópontokat érintette.

Ilyen például a Fő tér, a Tanácsház utcai buszmegállók és a Fő utca környéke.

A bejegyzés szerint azonban a hivatal elutasította a kérést, mivel a buszmegállók esetében nem látta igazoltnak a közegészségügyi indokot. Csupán a Fő utca nyugati oldalán engedélyezték három fészek leszedését. Ezt is csak abban az esetben tehetik meg, ha azokban még nincs tojás vagy fióka.

Eközben a városban a túlszaporodott madarak folyamatosan szemetelnek. Ürülékükkel szennyezik a közterületeket, ráadásul az énekes kismadarak fészkeit is kifosztják. Mivel a kormányhivatal döntése nem hozott érdemi megoldást, a város az illetékes minisztériumhoz fordult. Ebben a beadványban az egyedszám csökkentésére kértek engedélyt, ezt azonban elutasították. Az indoklás szerint a táplálékforrásokat zárható hulladékgyűjtőkkel kell csökkenteni.

Emellett a kertészeti terveket is úgy kell átalakítani, hogy a madarak kevésbé konfliktusos élőhelyekre vándoroljanak át.

Mivel az érintettek ezeket a javaslatokat a gyakorlatban életszerűtlennek tartják, új stratégiához folyamodtak.

Arra kérik a siófokiakat és a nyaralótulajdonosokat, hogy a varjakkal kapcsolatos panaszaikat ne a városházának jelezzék, hanem a szaktárcának.

