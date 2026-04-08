  • Megjelenítés
Elképesztő számok láttak napvilágot, brutálisan megugrott a kereslet a világ egyik legértékesebb erőforrása iránt
Gazdaság

MTI
Februárban 88,8 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon, ez 61,8 százalékos növekedés tavaly februárral összevetve, idén januárhoz képest pedig 7,6 százalékos emelkedés - áll világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján.

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója rámutatott arra, hogy februárban különösen az ázsiai és csendes-óceáni térség, az Amerikai kontinens és Kína hajtotta a keresletet.

Azzal számol továbbá, hogy az erős globális kereslet várhatóan az év végéig kitart, az értékesítés idén az ezer milliárd dollárt is elérheti.

Februárban az észak- és dél-amerikai eladások 59,2 százalékkal, Európában 42,3 százalékkal, Kínában 57,4 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban pedig 93,5 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, miközben Japánban 0,3 százalékkal csökkentek.

Januárhoz képest a chipeladások Észak- és Dél-Amerikában 12,6 százalékkal, Európában 10,2 százalékkal, Kínában 3,6 százalékkal, Japánban 3 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban pedig 6 százalékkal nőttek.

Még több Gazdaság

Tavaly 791,7 milliárd dolláros rekordértékben adtak el chipeket a világon, ami 25,6 százalékos növekedés 2024-hez képest.

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, a többi ország gyártóinak pedig mintegy 66 százalékát képviseli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility