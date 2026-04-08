Ezen az egy dolgon bukik el sok étterem – Nem is az étel a legfontosabb?

Az éttermek vendégeinek közel háromnegyede nem tér vissza oda, ahol nem tetszik neki a mosdó – derült ki egy nemrég készült kutatásból. A vendégek higiéniai elvárásai magasabbak, miközben a fenntarthatósági nyomás is folyamatosan nő az éttermeken, szállodákon. Persze nemcsak így lehet vendégeket megtartani. Fontos, hogy egy hely milyen értékelést kap a különböző internetes platformokon, mennyire van jelen a digitális térben, vagy például az is, hogy az étel- és italfogyasztáson túl mennyire tudja egyéb élményekkel magához vonzani a vendégeket. Két vendéglátóipari szakembert kérdeztünk arról, hogy milyen vendégcsalogató és megtartó trendekkel működnek a hazai vállalkozások.

Mosdó, a neuralgikus pont

A Tork kutatása szerint

a vendégek 73 százaléka nem tér vissza abba az étterembe, vendéglátóhelyre, ahol negatív tapasztalata volt a mosdóval.

A frusztráció gyakori forrása, ha kifogy a toalett- vagy törlőpapír, esetleg a folyékony szappan. Neuralgikus pont ez egy étterem, vendéglátóhely működtetésénél, ezzel nem vitatkoznak a hazai vállalkozók sem.

„A mosdó az étterem lelke, nem egy kiegészítő helyiség, hanem ugyanúgy része az éttermi élménynek, mint az étel vagy a kiszolgálás. A Google értékeléseknél például egyértelműen látszik, hogy a vendégek külön kitérnek a mosdó állapotára. Ha az szép és tiszta, azt is megírják, ha nem, akkor pedig különösen. És ez bizony az összképet, sőt az értékelést is befolyásolja" – mondta a Portfolio.hu-nak Semsei Rudolf, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke, a VakVarjú Étteremcsalád alapító-tulajdonosa.

Hozzátette: a külföldi vendégek szempontjából ez a szempont talán még hangsúlyosabb. Egy turista számára egy étterem sokszor biztos pont, ahova betér, akár kifejezetten a mellékhelyiség miatt is. „És ha ott egy tiszta, igényes, jó illatú, rendezett környezet fogadja, az nemcsak megnyugtató élmény, hanem egyfajta bizalomépítés is. Ha pedig pozitív élménye van, azt tovább is adja" – jegyezte meg Semsei Rudolf.

A VakVarjú Étteremcsalád alapító-tulajdonosa saját vállalkozása kapcsán kiemelte: amikor egy éttermet terveznek, a belsőépítészeti koncepció a mellékhelyiségekre is ugyanúgy kiterjed: színekben, formákban, hangulatban illeszkedniük kell az étterem egészéhez.

Egyik egységünk mosdójában még bokszzsák is van, és igyekszünk igazodni ahhoz a trendhez, hogy a pelenkázót úgy helyezzük el a mosdón belül, hogy azt ne csak a hölgy vendégeink tudják használni, hiszen ma már a férfiak is pelenkázzák kisgyermekeiket

– mondta Semsei Rudolf.

Kőrösy Zoltán, az Eventrend Group egyik alapító-tulajdonosa a Portfolio.hu megkeresésére azt mondta: nincs statisztikájuk a mosdókkal kapcsolatban, viszont a „vendégek valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy ott, ahol a mosdó tiszta, valószínűleg a vendéglátóegység más részei, hátsó helyiségei is kulturáltak. A mosdónál személyes intimitást tapasztal meg az ember, ezért különösen fontos, hogy az jó minőségű és megfelelő legyen”.

Zöld szempontok

Azzal kapcsolatban, hogy a környezettudatosabb működés mennyire vonzó a vendégek számára, Kőrösy Zoltán kiemelte: ez a kérdés a fenntarthatósággal együtt egy viszonylag trendi téma. A vendégek kis része dönt ugyanakkor ez alapján arról, hogy mely éttermet választja. Azt ugyanakkor tapasztalják, hogy az indokolatlan szemét- és hulladékgyártás visszatetszést kelt. A túlzott csomagolóanyag- és műanyaghasználatot sem nézik jó szemmel.

Ezzel együtt, a vendégek még mindig a primer, fogyasztási élményeket keresik, és a környezettudatosság a sokadik a rangsorban. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor nem ennének a vendégek marhahúst vagy avokádót, amelyeknek magas a karbonlábnyomuk

– jegyezte meg Kőrösy Zoltán.

Semsei Rudolf is úgy véli, hogy

a környezettudatosság egyre fontosabb a vendégek számára, de önmagában ez nem döntési szempont.

„A vendég ma már örül annak, ha egy hely fenntarthatóan működik, ha hazai alapanyagokkal dolgozik, ha figyel a pazarlásra, de közben ugyanúgy elvárja a minőséget, az élményt és az ár-érték arányt is. Tehát ez nem helyettesít mást, hanem hozzáad az összképhez. Ha jól csinálod, erősíti a kötődést. Ha nincs jelen, az egyre inkább feltűnik” – mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke.

Semsei Rudolf saját vállalkozásával kapcsolatban elmondta, a VakVarjú 30 hazai kistermelővel dolgozik együtt, sőt, 2025 legvégén minden egységükben áttértek a színtisztán magyar, mélyalmos tojások használatára. A működésükben is igyekeznek csökkenteni az ökológiai lábnyomukat.

Vendégcsalogató technikák

A különböző internetes platformokon megszerezhető értékelésekkel kapcsoltban Kőrösy Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen alkalmazások, például a Google Review szerepe kifejezetten felértékelődött. „A saját tavalyi kutatásunkból is az derült ki, hogy ma már elsősorban az internetes vendégvéleményekre alapozva szavaznak az emberek egy vendéglátóhelynek bizalmat, vagy döntenek más étterem választása mellett. Azért még fontosak a személyes ajánlások is, főleg egy helyi vendégekre alapozó étteremnél, azonban egy idegen városban marad az internetes értékelésbe vetett bizalom” – mondta az Eventrend Group alapító-tulajdonosa.

A nyugat-euróapai és amerikai vendégcsalogató trendekből már jónéhány megérkezett Magyarországra is. Kőrösy Zoltán példaként említette a user generated content szerepét.

Ez arról szól, hogy egy hely híre virálisan akkor tud terjedni világszerte, ha minél több olyan terméket, geget vet be, amit a vendégek fotóznak, videóznak például az ételek felszolgálásánál, ami aztán organikusan elterjedhet a világhálón.

A másik trendnek az adott vendéglátóhely által végzett tartalomgyártást nevezte meg, ahol az a cél, hogy minél jobban, érzékletesebben bemutassák az adott éttermet vagy kávézót.

A harmadik nagy trendnek a vendégvélemények jó értékeléseinek felerősítését,

, és végül negyedik trendként a fear of missing out hatást említette meg. Ez utóbbinál egy olyan hely kialakítása a cél, ahol a turisták úgy érzik, hogy ha oda nem mennek el, akkor kihagynak valamit.

Semsei Rudolf e kérdés kapcsán kiemelte: ma már nem elég jó ételt adni, a vendég egy komplett történetet, hangulatot, estét keres – tematikus vacsorákat, élő programokat, közösségi asztalokat, akár egyfajta mini előadást az egész vacsora körül. A személyre szabás fontosságát is kihangsúlyozta a VakVarjú Étteremcsalád alapító-tulajdonosa. „A vendégek azt várják, hogy ismerd őket: mit szeretnek, hova ülnek szívesen, milyen alkalomból jöttek. Ebben sok helyen már adatokat, technológiát is használnak, de a lényeg, hogy a vendég azt érezze: figyelnek rá. Emellett erős trend az is, hogy a technológia – AI, automatizáció, digitális rendszerek – a háttérben egyre jobban segíti a működést, miközben a vendég felé pont az emberi oldal értékelődik fel” – tette hozzá Semsei Rudolf.

Felváltja a gép az embert?

Abban a megkérdezett szakemberek egyetértettek, hogy a vendéglátásban nincs egyetlen csodafegyver, ami önmagában bevonzza a vendéget. A jó ár-érték arány, a minőségi étel és a figyelmes kiszolgálás nem egymás alternatívái, hanem együtt működnek. Ha bármelyik hiányzik, az előbb-utóbb visszaüt.

Igaz, arra is van példa, hogy egyre több helyen a kioszkon, vagy tableten való rendelés kerül előtérbe. Egyrészt a gépeknek nincsenek kapacitáskorlátaik, ez meggyorsítja a kiszolgálást, másrészt, a digitális világban az ember mindent azonnal akar. Ez leginkább a gyorséttermeknél figyelhető meg.

Ettől függetlenül vannak olyan á la carte éttermek is, ahol az asztalra már tablet került ki, vagy egy olyan pincérhívó rendszer, amellyel azonnal lehet jelezni a felszolgálónak. Nem az a kérdés, hogy ember vagy gép szolgálja ki a vendéget, hanem, hogy bizonyos élethelyzetekben, egyes vendéglátóhelyeken életszerű és praktikus, ha az emberi személyzetet részben kiegészíti vagy felváltja a gépi, digitális rendelésfelvételi rendszer vagy kommunikáció.

Mindettől függetlenül az emberi jelenlétnek továbbra is pótolhatatlan szerepe van, mert az étel- és italélmény mellett a kiszolgálás minősége az, amit a vendég magával visz, és a visszatérő vendégnél nincs jobb PR. Persze, ha egy vendéglátóegység az Eiffel-torony vagy egy felhőkarcoló tetején van, vagy esetleg Budapest egyik legrégebbi, 120 éves kávéházáról van szó, annak az elhelyezkedésével, kialakításával, hívogató varázsával nehéz versenyezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images