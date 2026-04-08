Hatalmas változás jön a jó idővel: teljesen új közlekedési rendet vezetnek be a rakparton

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszon vezetik be az újítást. A Budapest Közút már ki is helyezte az első közúti kaput a Carl Lutz rakpart Margit hídi felénél.

Ezek a sorompók teszik lehetővé a tavasztól őszig tartó időszakban a forgalom napi szintű, rugalmas szabályozását.

Ennek köszönhetően a legforgalmasabb reggeli és napközbeni órákban zavartalanul haladhatnak a gépjárművek, estére azonban megnyitják a szakaszt a sétálók és a kerékpárosok előtt.

A döntést széles körű szakmai egyeztetés és a BKK forgalomszámlálási adatai alapozták meg. A korábbi évek tapasztalatai megmutatták, hogy a jó idő beköszöntével esténként naponta több tízezren látogatnak ki a pesti alsó rakpartra. Az új, kompromisszumos megoldással egyszerre biztosítható a nappali közlekedés gördülékenysége és az esti kikapcsolódás lehetősége.

A közösségi élményt idén tovább bővítik. Már májusban a korábbiaknál több és nagyobb vendéglátóhely nyílik a szakaszon, tavasztól egészen nyár végéig pedig változatos kulturális és szórakoztató programok várják a rakpartra látogatókat.

