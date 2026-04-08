  • Megjelenítés
Gazdaság

Hatalmas változás jön a jó idővel: teljesen új közlekedési rendet vezetnek be a rakparton

Portfolio
Május 1-jétől új, rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton: napközben továbbra is az autósok használhatják az utat, esténként viszont a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület. A változtatás célja, hogy a rakpart népszerű közösségi tér maradhasson, miközben a nappali gépjárműforgalom igényeit is kiszolgálja - jelentette az Én Budapestem.

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszon vezetik be az újítást. A Budapest Közút már ki is helyezte az első közúti kaput a Carl Lutz rakpart Margit hídi felénél.

Ezek a sorompók teszik lehetővé a tavasztól őszig tartó időszakban a forgalom napi szintű, rugalmas szabályozását.

Ennek köszönhetően a legforgalmasabb reggeli és napközbeni órákban zavartalanul haladhatnak a gépjárművek, estére azonban megnyitják a szakaszt a sétálók és a kerékpárosok előtt.

A döntést széles körű szakmai egyeztetés és a BKK forgalomszámlálási adatai alapozták meg. A korábbi évek tapasztalatai megmutatták, hogy a jó idő beköszöntével esténként naponta több tízezren látogatnak ki a pesti alsó rakpartra. Az új, kompromisszumos megoldással egyszerre biztosítható a nappali közlekedés gördülékenysége és az esti kikapcsolódás lehetősége.

Még több Gazdaság

A közösségi élményt idén tovább bővítik. Már májusban a korábbiaknál több és nagyobb vendéglátóhely nyílik a szakaszon, tavasztól egészen nyár végéig pedig változatos kulturális és szórakoztató programok várják a rakpartra látogatókat.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility