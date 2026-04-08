  • Megjelenítés
Gazdaság

Itt a friss adat: újabb meglepetés a magyar inflációban!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A februári 1,4%-ról márciusban 1,8%-ra emelkedett az éves infláció, de még így is elmaradt az előzetes várakozásoktól. Az elemzők nagy többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt. A háború lezárásával a mostani adat akár újra felerősítheti a kamatcsökkentési várakozásokat, bár egyelőre törékenynek mondható a tűzszünet, így korai lenne fellélegezni.

Részben a közel-keleti háború miatt számítottak arra az elemzők, hogy márciusban emelkedik az infláció. Hiába vezetett be ugyanis védett árat az üzemanyagokra a kormány, az árak így is magasabbak, mint februárban.

A KSH szerda reggel megjelent statisztikája szerint 1,8%-kal emelkedtek az árak, ami ugyan magasabb a februári 1,4%-nál, de elmarad a 2,1 százalékos elemzői konszenzustól. A maginfláció pedig még csökkenni is tudott a februári 2,1%-ról 1,9%-ra. Havi alapon 0,4%-kal emelkedtek az árak februárhoz képest, ez is elmaradt az elemzők 0,7-0,8 százalékos várakozásától.

Az infláció szerkezetét nézve visszatükröződik rajta a háború hatása, hiszen az egyéb cikkek és üzemanyagok ára egy hónap alatt 1,2%-kal emelkedett. Ennél nagyobb mértékben csak a ruházkodási cikkek ára emelkedett, ahol az 1,9%-os drágulás szezonális hatásokkal magyarázható.

Áralakulás (2026. márc., százalék)
  havi vált. éves vált.
Élelmiszerek -0,1 0,0
Szeszes ital, dohány 0,2 5,5
Ruházkodás 1,9 1,4
Tartós fogy. cikk 0,4 2,7
Háztart. energia 0,0 4,3
Egyéb cikk, üzemanyag 1,2 -0,7
Szolgáltatások 0,2 4,1
Fogyasztói árindex 0,4 1,8
Maginfláció 0,1 1,9
Nyugdíjas infláció 0,3 1,6
Forrás: KSH, Portfolio    

Összességében a márciusi adatok azt mutatják, hogy az árak továbbra is kontroll alatt vannak. Az iráni háború hatásai egyelőre csak az üzemanyagárakban jelenhettek volna meg karakteresen, ezt azonban tompította az ársapka. Az élelmiszerárak alakulásában továbbra is a lecsengő világpiaci árciklus a meghatározó, a várakozásokra érzékeny szolgáltató szektorban pedig meglepően visszafogott volt az átárazás.

Még több Gazdaság

A márciusi inflációs adat továbbra is az MNB toleranciasávja (2-4%) alatt van, így a vártnál alacsonyabb áremelkedés

a közeljövőben akár ismét kinyithatja az ajtót a kamatcsökkentés előtt.

Egyelőre a közel-keleti háború kapcsán törékeny a szerda reggelre bejelentett fegyverszünet, de amennyiben a jelenlegi kedvező nemzetközi hangulat kitart április végéig, akkor a jegybank akár megfontolhatja a lazítás lehetőségét a februári kamatvágás után. Ehhez az is szükséges, hogy kiderüljön, hogy az egy hónapig tartó háborúnak milyen elhúzódó hatásai lesznek a fogyasztói árakra.

 A KSH kimutatása szerint egy év alatt az élelmiszereken belül a sütőipari lisztesáru ára 13,3, a büféáruké 9,7, a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9, a friss hazai és déligyümölcsé 7,5, a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6%-kal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,1, a margariné 24,9, a burgonyáé 18,5, a sertészsiradéké 18,4, a vaj, vajkrémé 18,2, a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3, a liszté 13,4, míg a tejé 13,1%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,1%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 17,8, a belföldi üdülés 8,7, a sport, múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3%-kal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 6%-kal drágultak, a járműüzemanyag ára 3%-kal mérséklődött.

Egy hónap alatt, februárhoz képest az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal), ezen belül a jégkrém 1,3, a szalonna 1,2, az egyéb hús és a tea 1,1-1,1, a húskonzerv és a büféáruk 1-1, a tojás 0,8, az étolaj 0,3%-kal többe, a száraz hüvelyesek 3,6, a vaj, vajkrém 3,2, a kávé 2,5, a sertészsiradék 2,1, a száraztészta 2, a cukor 1,8, a tartósított gyümölcs 1,6, a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3, a tej 0,9, a csokoládé, kakaó 0,4%-kal kevesebbe került. A szolgáltatások ára átlagosan 0,2%-kal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5%-kal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9%-kal kevesebbe került. A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4%-kal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3%-kal csökkent. A nagy eltérés oka a januári rezsistop eltérő elszámolása lehet. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2%-kal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4%-kal. A járműüzemanyagok ára 4,6%-kal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9%-kal többe kerültek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility