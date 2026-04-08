J.D. Vance egy nappal tovább marad, el is esik a magyar főváros közlekedése: durva késéseket és járhatatlan utakat hoz az újabb korlátozás

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása alapján szerdán napközben a delegáció mozgása jelentős fennakadásokkal jár. Elsősorban a Zugligeti út, a Béla király út, az Istenhegyi út, a Szent Orbán tér, az Orbánhegyi út, a Stromfeld Aurél út, az Apor Vilmos tér, a Jagelló út, a Hegyalja út, a BAH-csomópont, a Budaörsi út és a Villányi út által érintett útvonalon kell forgalmi akadályokra készülni. Emellett a belvárosban is egész nap előfordulhatnak rövidebb ideig tartó, kisebb korlátozások.

Csütörtökön a lezárások súlypontja a repülőtér környékére helyeződik át.

A korlátozások idején a légikikötő átmenetileg megközelíthetetlenné válik. Ez a BKK repülőtéri járatait is érinti, így a 100E és a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is feltartóztathatják.

A várhatóan megnövekedő menetidő miatt az utazóknak érdemes a megszokottnál jóval korábban elindulniuk a repülőjáratukhoz.

A közúti lezárásokkal kapcsolatos pontos és részletes információkat a rendőrség a police.hu weboldalon teszi közzé.

