  • Megjelenítés
J.D. Vance egy nappal tovább marad, el is esik a magyar főváros közlekedése: durva késéseket és járhatatlan utakat hoz az újabb korlátozás
Gazdaság

Portfolio
J. D. Vance amerikai alelnök meghosszabbított budapesti látogatása miatt szerdán és csütörtökön jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban. Szerdán a budai kerületekben és a belvárosban, míg csütörtökön a repülőtér környékén várhatók lezárások. Ezek az intézkedések a közösségi közlekedést is érintik.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása alapján szerdán napközben a delegáció mozgása jelentős fennakadásokkal jár. Elsősorban a Zugligeti út, a Béla király út, az Istenhegyi út, a Szent Orbán tér, az Orbánhegyi út, a Stromfeld Aurél út, az Apor Vilmos tér, a Jagelló út, a Hegyalja út, a BAH-csomópont, a Budaörsi út és a Villányi út által érintett útvonalon kell forgalmi akadályokra készülni. Emellett a belvárosban is egész nap előfordulhatnak rövidebb ideig tartó, kisebb korlátozások.

Csütörtökön a lezárások súlypontja a repülőtér környékére helyeződik át.

A korlátozások idején a légikikötő átmenetileg megközelíthetetlenné válik. Ez a BKK repülőtéri járatait is érinti, így a 100E és a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is feltartóztathatják.

A várhatóan megnövekedő menetidő miatt az utazóknak érdemes a megszokottnál jóval korábban elindulniuk a repülőjáratukhoz.

Még több Gazdaság

A közúti lezárásokkal kapcsolatos pontos és részletes információkat a rendőrség a police.hu weboldalon teszi közzé.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility