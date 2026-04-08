Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt

Csütörtökön tartja a kormány az utolsó kormányinfót az április 12-i parlamenti választás előtti napokban: a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívója szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő április 9-én, csütörtökön 10 órakor áll a nyilvánosság elé a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A tájékoztató így nemcsak a hét kormányzati döntéseiről, hanem a kampányhajrá politikai és gazdasági üzeneteiről is szólhat.
Az energiaellátás lehet az egyik fő téma, miután Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások akadozását, illetve annak gazdasági következményeit emelte ki. Ukrajna ugyan elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a vezeték helyreállításához, de a forgalom újraindítása még heteket vehet igénybe, egyelőre nincsenek hivatalos adatok a vezeték állapotáról.
Szintén napirendre kerülhet a Török Áramlat körüli helyzet miután a hétvégén robbanószerkezeteket találtak egy szerbiai vezetékszakasznál.
A magyar és a szerb vezetés ezt súlyos fenyegetésként kezelte, miközben más forrásokban már felmerült az is, hogy az ügy pontos körülményei még nem tisztázottak. Emiatt a Kormányinfón várhatóan külön hangsúlyt kaphat, hogy a kabinet milyen kockázatokat lát, és ezekre milyen válaszokat adna.
Szinte biztosan előkerülnek majd a választásokkal kapcsolatos kormányzati várakozások is a kérdések során.
Az amerikai alelnök, JD Vance budapesti látogatása közvetlenül a választás előtt történt, az amerikai alelnök nyíltan Orbán Viktor támogatására buzdított, az Európai Uniót pedig azzal vádolta, hogy beavatkozik a magyar választási folyamatba. A magyar fél vagy a Fehér Ház egyelőre nem jelentett be konkrét megállapodásokat az Egyesült Államok és Magyarország között, de elképzelhető, hogy Gulyás Gergely beszámol ezekről a megállapodásokról – ha kötöttek ilyeneket egyáltalán.
A gazdasági témáknál előkerülhet a szerdán közzétett inflációs adat is: a Központi Statisztikai Hivatal reggeli gyorstájékoztatója szerint
2026 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, havi alapon pedig 0,4 százalékos emelkedést mértek.
Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt
A közvéleménykutató 5000 fős mintán készült kutatás alapján becsülte meg a mandátumeloszlást.
A végzetes geopolitikai amnézia
Az Amundi szakértőinek cikke.
Brüsszel új gyárgyarmatot csinálhat a világ legnépesebb vidékéből
Nem szabad halogatni a friss megállapodás elhalasztott kulcselemét.
Hatalmas változás jön a jó idővel: teljesen új közlekedési rendet vezetnek be a rakparton
Estére és hétvégére újra a gyalogosoké a rakpart, de most van egy csavar a történetben.
Megérkeztek a számok: stagnáltak tavaly a világ legnagyobb szállodaláncai, a konverzió a király
Megjelent a Moore Hotels and Leisure legfrissebb, 2025-ös adatokon alapuló elemzése és 2026-os becslése.
Miközben Irán polgári gazdasága összeomlik, katonai gazdasága egyre erősebbé válik
A háború kettészakítja az országot
Súlyos ellentmondás az iráni tűzszünetben: hiába az ígéret, nem indultak meg a hajók
800 hajó vesztegel a Perzsa-öbölben.
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?