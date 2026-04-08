Jön az utolsó kormányinfó a választások előtt

A vasárnapi választások előtti utolsó kormányinfót tartják csütörtökön. A kampányhajrá fő politikai és gazdasági üzenetei is kirajzolódhatnak ezen a sajtótájékoztatón. Szóba kerülhetnek az energiaellátási kockázatok, a hétvégi szerbiai incidens, az inflációs adatok, valamint JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásának esetleges eredményei is.

Csütörtökön tartja a kormány az utolsó kormányinfót az április 12-i parlamenti választás előtti napokban: a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívója szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő április 9-én, csütörtökön 10 órakor áll a nyilvánosság elé a Karmelita Kolostor Színháztermében.

A tájékoztató így nemcsak a hét kormányzati döntéseiről, hanem a kampányhajrá politikai és gazdasági üzeneteiről is szólhat.

Az energiaellátás lehet az egyik fő téma, miután Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások akadozását, illetve annak gazdasági következményeit emelte ki. Ukrajna ugyan elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a vezeték helyreállításához, de a forgalom újraindítása még heteket vehet igénybe, egyelőre nincsenek hivatalos adatok a vezeték állapotáról.

Szintén napirendre kerülhet a Török Áramlat körüli helyzet miután a hétvégén robbanószerkezeteket találtak egy szerbiai vezetékszakasznál.

Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt

A végzetes geopolitikai amnézia

A magyar és a szerb vezetés ezt súlyos fenyegetésként kezelte, miközben más forrásokban már felmerült az is, hogy az ügy pontos körülményei még nem tisztázottak. Emiatt a Kormányinfón várhatóan külön hangsúlyt kaphat, hogy a kabinet milyen kockázatokat lát, és ezekre milyen válaszokat adna.

Szinte biztosan előkerülnek majd a választásokkal kapcsolatos kormányzati várakozások is a kérdések során.

Az amerikai alelnök, JD Vance budapesti látogatása közvetlenül a választás előtt történt, az amerikai alelnök nyíltan Orbán Viktor támogatására buzdított, az Európai Uniót pedig azzal vádolta, hogy beavatkozik a magyar választási folyamatba. A magyar fél vagy a Fehér Ház egyelőre nem jelentett be konkrét megállapodásokat az Egyesült Államok és Magyarország között, de elképzelhető, hogy Gulyás Gergely beszámol ezekről a megállapodásokról – ha kötöttek ilyeneket egyáltalán.

A gazdasági témáknál előkerülhet a szerdán közzétett inflációs adat is: a Központi Statisztikai Hivatal reggeli gyorstájékoztatója szerint

2026 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, havi alapon pedig 0,4 százalékos emelkedést mértek.

Kapcsolódó cikkünk

Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt

Mégis inkább itthon akarsz szavazni? Akkor sietned kell!

Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára

Választás 2026: változások a szavazásnál, erre kell odafigyelni április 12-én

Választás 2026: módosul a voksolás lebonyolítása több nagy körzetben

Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility