Kaja Kallas is megszólalt a tűzszünettel kapcsolatban
Kaja Kallas is megszólalt a tűzszünettel kapcsolatban

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán kijelentette, hogy bár az Egyesült Államok és Irán közötti kéthetes tűzszünet megkönnyebbülést jelent, az öbölmenti régióban továbbra is bizonytalanság uralkodik.

A főképviselő Rijádban folytatott tárgyalásokat Fajszal bin Farhán herceg szaúdi külügyminiszterrel, valamint Dzsászim al-Budajvival, az Öböl Menti Arab Államok Együttműködési Tanácsának főtitkárával.

A megbeszéléseket követően Kallas hangsúlyozta, hogy a jelenlegi válság rávilágított az Európai Unió és az öbölmenti térség közötti szorosabb partnerség szükségességére.

Kiemelte, hogy a kapcsolatok elmélyítése különösen a biztonság- és védelempolitikai együttműködés terén indokolt.

Forrás: Reuters

Még több Gazdaság

Megszólalt az Európai Bizottság: nem szabad illúzióba ringatni magunkat

Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"

Eldurvult a varjúhelyzet a Balatonnál

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

