Kiderült az igazság a csúcstechnológiáról: hatalmas buktatókat rejtenek a drága gépek, megszólalt a szakember
Gazdaság

A kiszámíthatatlan globális gazdasági környezet, a szakemberhiány és a technológiai beruházások bizonytalan megtérülése egyre komolyabb kihívások elé állítja a hazai agrárszektort. Ebben a változékony helyzetben a folyamatos növekedés helyett a megbízható, stabil működés fenntartása vált a piaci szereplők legfőbb céljává - számolt be az Agrárszektor.

A vállalat eredetileg szarvasmarha-tenyésztési genetikával és borjútakarmányozással indult. Mára azonban gépkereskedelmi üzletággal, valamint hobbiállat-eledelek forgalmazásával is kibővült, fejlődése pedig szervesen követte a piaci igényeket. Tornyi Tamás az Inter-Mix Kft. műszaki vezetője szerint a bővülésben kulcsszerepet játszott a kiterjedt nemzetközi partnerhálózat.

Ez a kapcsolatrendszer azonban manapság jelentős kockázatokat is rejt.

Mivel a beszerzések jellemzően euróban vagy dollárban, az értékesítés pedig forintban történik, a devizaárfolyamok ingadozása szinte lehetetlenné teszi a pontos pénzügyi tervezést. Emellett a globális ellátási láncok továbbra is rendkívül sérülékenyek.

A geopolitikai feszültségek sokszor egy-egy kulcsfontosságú alkatrész vagy nyersanyag hiányához vezetnek, ami azonnal megakasztja a munkafolyamatokat.

Bár a mezőgazdaságban is felgyorsult az automatizáció és a digitalizáció, az innovatív technológiák alkalmazása komoly akadályokba ütközik. A korszerű rendszerek üzemeltetéséhez elengedhetetlen specifikus szaktudás ugyanis a teljes piacon hiánycikk. Ráadásul a precíziós gépek megtérülése sem mindig egyértelmű. A magas kezdeti beruházási költségeket később egyre növekvő szerviz- és karbantartási kiadások követik.

A szakértők szerint az ágazat bizonyos területein már elérték azt a határt, ahol a további digitalizáció gazdaságilag nem feltétlenül indokolt.

A mezőgazdasági gépek és a haszonállat-takarmányok iránti kereslet alapvetően kiegyensúlyozott. A hobbiállat-szegmensben viszont a cégeknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új fogyasztói trendekhez, például az alternatív fehérjeforrások térnyeréséhez. A takarmánygyártást mindemellett különösen érzékenyen érinti az alapanyagárak ingadozása és az időjárási szélsőségek hatása. A nyersanyagok drágulásakor a gyártóknak folyamatosan egyensúlyozniuk kell a kényszerű áremelés és a megszokott minőség fenntartása között.

