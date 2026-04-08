  • Megjelenítés
Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt
Gazdaság

Medián: kétharmados győzelmet arathat a Tisza Párt

A Medián legfrissebb, hosszú idősoros, nagymintás reprezentatív kutatást összesítő mandátumbecslése szerint a Tisza Párt kétharmados többséget szerezhet az új parlamentben az április 12-i választások után. A Fidesznek kevesebb mint 60 képviselője lehet csak a patkóban, ahol csak a Mi Hazánk politikusai ülhetnének még le – derül ki a hvg.hu-n közzétett adatokból.

A Medián az utóbbi öt reprezentatív, február végi és márciusi telefonos felmérését összegezve készített mandátumbecslést, összesen 5000 fős mintán, három különböző call center bevonásával.

A számítás szerint a Tisza Párt 138–143 mandátumot szerezhetne, ami kétharmados többséget jelentene, míg a Fidesz 49–55 helyre számíthatna az új parlamentben.

A Mi Hazánk nagyobb valószínűséggel bejutna a törvényhozásba 5–6 mandátummal, de a felmérések szerint a határon billeg.

A pártpreferenciáknál

Még több Gazdaság

A végzetes geopolitikai amnézia

Hatalmas változás jön a jó idővel: teljesen új közlekedési rendet vezetnek be a rakparton

Elképesztő számok láttak napvilágot, brutálisan megugrott a kereslet a világ egyik legértékesebb erőforrása iránt

  • a Tisza 48 százalékon áll a szavazókorú népesség körében,
  • a Fidesz 30 százalékon,
  • a Mi Hazánk 4,
  • a DK 2,
  • az MKKP 1 százalékon,
  • de 15 százalék még bizonytalan, nem árulja el vagy nem szavazna.

A Medián mandátumbecslését és a 21 Kutatóintézet mandátumkalkulátorát felhasználva az adódik, hogy a választáson a leadott szavazatok 57 százaléka mehet a Tiszának, és 34 százalékos lehet a Fidesz-támogatottság. Bár az utóbbi hetekben kissé nőtt a Tisza előnye a közvélemény-kutatóknál, ilyen nagy különbséget a két párt támogatottságában mindeddig sohasem mértek.

A kutatás szerint továbbra is az életkor a legerősebb választóvonal: a 30 év alattiak háromnegyede, a 30 és 40 év közöttiek 63 százaléka a Tiszára szavazna, miközben a Fidesz ezekben a korcsoportokban csak 10, illetve 17 százalékon áll. A kormánypárt kizárólag a 64 év felettiek között van előnyben: ebben a körben csaknem minden második válaszadó a Fideszt támogatja, míg a Tisza 29 százalékot ér el. A Medián szerint a Tisza hónapról hónapra erősödik a fiatalok körében.

Erős különbségek látszanak iskolai végzettség szerint is, így a diplomások és az érettségizettek abszolút többsége a Tiszát támogatja, miközben ezekben a csoportokban a Fidesz csak 20–25 százalék körüli arányt ér el. A szakmunkásképzőt végzetteknél a Fidesz enyhe előnyben van, a legfeljebb nyolc osztályt végzettek körében pedig már egyértelmű a fölénye: itt 49 százalék szavazna a kormánypártra, és 29 százalék a Tiszára.

Területileg viszont látványosan csökkentek a különbségek, ami új elem a kutatásokban.

Bár továbbra is igaz, hogy a nagyobb településeken erősebb a Tisza, a kisebbeken pedig a Fidesz, a márciusi mérésekben már a községekben is a Tisza vezetett, 41:35 arányban.

Régiós szinten is szinte egységes a kép: Közép-Magyarország valamivel inkább tiszás, de a többi régióban is 45–49 százalék között mozog a Tisza támogatottsága, miközben a Fidesz 30–33 százalék között áll.

A szavazói mozgásokból az látszik, hogy a Tisza több irányból is képes volt bővíteni a táborát, amit mutat, hogy nem pusztán a 2022-es ellenzéki összefogás szavazóinak csaknem kilenctizede támogatja a tömörülést, az egyéb pártok korábbi híveinek közel fele, a 2022-ben nem szavazóknak pedig több mint a fele is Magyar Péter pártjához húz.

A Medián szerint még a korábbi fideszesek egynyolcada is átment a Tiszához, miközben a Fidesz elveszítette négy évvel ezelőtti bázisának egynegyedét.

Kapcsolódó cikkünk

Mégis inkább itthon akarsz szavazni? Akkor sietned kell!

Bloomberg: a Tisza győzelme mára piaci konszenzussá vált

Váratlanul elbukhatod a legfontosabb szavazatodat a magyar választáson: így ellenőrizheted, hogy te is rajta vagy-e a listán

Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára

Választás 2026: módosul a voksolás lebonyolítása több nagy körzetben

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility