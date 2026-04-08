Mégis inkább itthon akarsz szavazni? Akkor sietned kell!

Ma délután 16 óráig még kérhetik a külképviseleti névjegyzékbe jelentkezett választópolgárok, hogy töröljék őket onnan, mert mégis Magyarországon kívánnak szavazni a vasárnapi parlamenti választáson.

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik a vasárnapi választás idején nem tartózkodnak Magyarországon, múlt héten csütörtökön 16 óráig kérhették felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, hogy szavazatukat Magyarország 149 nagykövetségén, illetve konzulátusának egyikén adhassák le.

Aki azonban meggondolja magát, és mégis Magyarországon szavazna, az a választási eljárási törvény szerint legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon - vagyis szerdán - kérheti, hogy töröljék a névjegyzékből. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint határidőig 90 978-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, amelyben jelenleg 90 801-en szerepelnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images