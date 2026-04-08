Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Csütörtökön nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak sem a benzin, sem a gázolaj tekintetében.

2026.04.08-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 702 Ft/liter

Gázolaj: 813 Ft/liter

