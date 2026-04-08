Megkongatták a vészharangot a tudósok: kiderült, mennyivel emeli a hőmérsékletet a közlekedés

A kutatócsoport egy új, fizikai alapú modult épített be a világszerte használt Community Earth System Model (CESM) nevű globális klímamodellbe. Ennek segítségével a városi forgalom hőtermelése már közvetlenül is szimulálható. A modul lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan hat az utakra, az épületekre és a környező légkörre a járművek által kibocsátott hő, amely a motorok működése, a kipufogógázok és a fékezés révén keletkezik. A kutatók a modellt valós forgalmi adatokkal validálták Manchester és Toulouse esetében.
A manchesteri szimulációk szerint a közlekedési hő nyáron átlagosan 0,16 Celsius-fokkal, télen pedig 0,35 Celsius-fokkal emelte a levegő hőmérsékletét. Bár ezek az értékek önmagukban csekélynek tűnhetnek, szélsőséges időjárási helyzetekben mégis jelentős szerepet játszhatnak. A modell szerint a 2022. júliusi brit hőhullám idején a forgalom okozta többlethő hozzájárult ahhoz, hogy
az érzett hőmérséklet hosszabb ideig a veszélyes küszöbértékek felett maradjon.
A kutatók másik fontos megállapítása, hogy a forgalomból származó hő nem csupán a kültéri hőmérsékletet befolyásolja. Az utcaszinten felszabaduló energia az épületekbe is bejut, nyáron pedig jelentősen növeli a légkondicionáló berendezések iránti igényt.
A korábbi megközelítésekkel szemben az új modul képes külön-külön kezelni a különböző járműtípusokat, például a benzines, a dízel, a hibrid és az elektromos autókat. Emellett figyelembe veszi a forgalmi mintázatok, valamint az időjárási viszonyok változásait is. Ez azt jelenti, hogy a kutatók és a döntéshozók pontosan modellezni tudják, miként változtatja meg a városok hőháztartását a közlekedési rendszerek átalakulása, például az elektromos járművekre való átállás. Az eredmények így közvetlen támpontot nyújthatnak mind a közlekedéspolitikai döntésekhez, mind pedig a városi klímaadaptációs stratégiák kidolgozásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
