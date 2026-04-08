Megszólalt az Európai Bizottság: nem szabad illúzióba ringatni magunkat
Gazdaság

MTI
Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a jelenlegi, magas energiaárakat okozó válság rövid távú lesz - jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán Brüsszelben.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva közölte: az Európai Unió energiaellátásában jelentős szerepet játszik a Hormuzi-szoros, amely kulcsfontosságú szállítási útvonal a globális energiapiacon.

Tájékoztatása szerint az EU cseppfolyósított földgáz- (LNG-) importjának mintegy 8,5 százaléka, míg a kőolaj - beleértve a nyersolajat és a finomított termékeket - körülbelül 7 százaléka érkezik a szoroson keresztül. Ezek a szállítmányok főként Irakból, Kuvaitból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből származnak.

Hozzátette, hogy a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetében az arány eléri a 40 százalékot.

Globális szinten a Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és LNG-forgalmának mintegy 20 százaléka, ami jól mutatja a térség stratégiai jelentőségét - tette hozzá.

Itkonen kiemelte: a szoros forgalmának akadályozása már eddig is érezhető hatással volt a piacokra, ugyanakkor nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy a helyzet milyen gyorsan változhat.

Mint mondta, annyi azonban már most is látható, hogy az energiaválság elhúzódó lesz, rövid távon nem várható jelentős javulás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

