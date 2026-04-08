Nagy a baj: Irán szerint Amerika megszegte a megállapodást, így pedig nincs értelme a tárgyalásoknak

Gálibáf a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy a tízpontos iráni tűzszüneti javaslatból három pontot is megsértettek. A felsorolt sérelmek között szerepelnek
- Izrael folyamatos libanoni támadásai,
- valamint egy drón behatolása az iráni légtérbe.
- Emellett kifogásolta az Iszlám Köztársaság urándúsításhoz való jogának megtagadását is.
"Az Egyesült Államokkal szembeni, mélyen gyökerező történelmi bizalmatlanságunk abból fakad, hogy Washington sorozatosan megszegi a vállalásait. Ez a minta sajnálatos módon most is megismétlődött" - fogalmazott az iráni házelnök.
Korábban az iráni állami média is azt közölte, hogy Irán a Libanont ért izraeli légicsapásokra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost. Az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás tartalmazott egy rendelkezést a stratégiai fontosságú tengeri átjáró ideiglenes megnyitásáról. A gyakorlatban azonban a szoros végig zárva maradt, mivel a bejelentést követő órákban sem indult meg a tengeri áruforgalom.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
