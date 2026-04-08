Nagy a baj: Irán szerint Amerika megszegte a megállapodást, így pedig nincs értelme a tárgyalásoknak

Gálibáf a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy a tízpontos iráni tűzszüneti javaslatból három pontot is megsértettek. A felsorolt sérelmek között szerepelnek

Izrael folyamatos libanoni támadásai,

valamint egy drón behatolása az iráni légtérbe.

Emellett kifogásolta az Iszlám Köztársaság urándúsításhoz való jogának megtagadását is.

"Az Egyesült Államokkal szembeni, mélyen gyökerező történelmi bizalmatlanságunk abból fakad, hogy Washington sorozatosan megszegi a vállalásait. Ez a minta sajnálatos módon most is megismétlődött" - fogalmazott az iráni házelnök.

Korábban az iráni állami média is azt közölte, hogy Irán a Libanont ért izraeli légicsapásokra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost. Az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás tartalmazott egy rendelkezést a stratégiai fontosságú tengeri átjáró ideiglenes megnyitásáról. A gyakorlatban azonban a szoros végig zárva maradt, mivel a bejelentést követő órákban sem indult meg a tengeri áruforgalom.

