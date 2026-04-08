Nagy a baj: Irán szerint Amerika megszegte a megállapodást, így pedig nincs értelme a tárgyalásoknak
Gazdaság

Portfolio
Irán parlamenti elnöke, Mohammad Báger Gálibáf szerdán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megszegte a kéthetes tűzszüneti megállapodást. Kijelentette: ilyen körülmények között értelmetlennek tartja a kétoldalú tűzszünetet és a tárgyalásokat - jelentette a Cnbc.

Gálibáf a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy a tízpontos iráni tűzszüneti javaslatból három pontot is megsértettek. A felsorolt sérelmek között szerepelnek

  • Izrael folyamatos libanoni támadásai,
  • valamint egy drón behatolása az iráni légtérbe.
  • Emellett kifogásolta az Iszlám Köztársaság urándúsításhoz való jogának megtagadását is.

"Az Egyesült Államokkal szembeni, mélyen gyökerező történelmi bizalmatlanságunk abból fakad, hogy Washington sorozatosan megszegi a vállalásait. Ez a minta sajnálatos módon most is megismétlődött" - fogalmazott az iráni házelnök.

Korábban az iráni állami média is azt közölte, hogy Irán a Libanont ért izraeli légicsapásokra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost. Az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás tartalmazott egy rendelkezést a stratégiai fontosságú tengeri átjáró ideiglenes megnyitásáról. A gyakorlatban azonban a szoros végig zárva maradt, mivel a bejelentést követő órákban sem indult meg a tengeri áruforgalom.

Trump nem szeretne korlátozásokat a Hormuzi-szorosban

Irán szerint újra lezárták a szorost, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanonban

