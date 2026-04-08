Nagyon rossz most a hangulat Japánban

A kormányzati felmérés szerint az üzleti hangulatindex márciusban 42,2 pontra esett, ami 6,7 pontos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest.
Ez a legalacsonyabb érték az orosz-ukrán háború 2022. februári kitörése óta.
A két-három hónappal előretekintő konjunktúra-várakozásokat tükröző mutató még rosszabb képet fest. Ez 38,7 pontra zuhant a februári 50 pontról, ami 2020 decembere óta a leggyengébb szintnek számít. A kormány lefelé módosította gazdasági prognózisát. Közleményükben elismerték, hogy a japán gazdasági fellendülés a közel-keleti fejlemények nyomása alatt lassulni kezdett.
A kiskereskedők egy része az emelkedő üzemanyagárak fogyasztást visszafogó hatásától tart. Ezzel egy időben több feldolgozóipari vállalat már most nyersanyaghiányról számolt be. Az olajárak megugrása nem csupán az üzemanyagok és a vegyipari termékek árát hajtja felfelé, hanem a műanyagipari cikkekét, az építőanyagokét és a műtrágyáét is – figyelmeztetett a Teikoku Databank kutatóintézet.
A magán-kutatóintézet felmérése szerint a márciusban zárult 2025-ös pénzügyi évben a vállalati csődök száma elérte a 10 425-öt. Ez 3,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez immár a második egymást követő év, amikor a fizetésképtelenné váló cégek száma meghaladja a tízezres lélektani határt. A Teikoku Databank szerint nyártól a csődök számának további megugrása várható, így a 2026-os pénzügyi évben is emelkedés valószínű.
A jegybank is aggódik
Az eredmények összhangban vannak a japán jegybank (BoJ) hétfőn közzétett negyedéves jelentésével, amelyben a közel-keleti konfliktus lehetséges gazdasági hatásaira figyelmeztettek. A BoJ 2024-ben véget vetett az évtizedekig tartó, ultra-laza monetáris politikájának, és decemberben 0,75 százalékra emelte az irányadó alapkamatot. Ueda Kazuo jegybankelnök korábban jelezte, hogy a mérsékelt bér- és áremelkedések ciklusa beindulóban van, így a bank kész a további kamatemelésekre. A szerdán közzétett adatok ezt részben alá is támasztják, mivel a japán reálbérek februárban ötéves csúcsot jelentő, 1,9 százalékos növekedést mutattak.
Az olajárak emelkedése azonban megnehezíti a jegybank döntéshozatalát. A drágulás egyszerre növeli az inflációs nyomást, és terheli az energiaimporttól erősen függő gazdaságot. Szuehiro Toru, a Daiwa Securities vezető közgazdásza szerint a konfliktus közvetlen gazdasági kára egyelőre korlátozott. A lefelé mutató kockázatok miatt azonban az áprilisi kamatemelés esélye jelentősen csökkent.
Forrás: Reuters
