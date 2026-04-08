Sietni kell: néhány nap, és vége a 4 millió forintos vállalati elektromos autó vásárlási támogatásnak!

Egy vállalati flotta felállításakor három főbb tényezőt kell figyelembe venni: a bekerülési árat, a tervezett életciklusra jutó fenntartási és üzemeltetési költséget, illetve a maradványértéket, amennyiért később az autót tovább lehet értékesíteni a használtautó-piacon. A teljes költség szemlélet (TCO) szempontjából eddig inkább a hagyományos, belsőégésű motorral hajtott kishaszongépjárművek voltak népszerűbbek, mint az elektromos társaik, bár utóbbiak súlya folyamatosan növekszik.
Miért (volt) vonzóbb egy dízel furgon?
A már említett három fő tényezőt figyelembe véve, egy dízel furgon bekerülési költsége támogatások nélkül alacsonyabb, mint egy elektromosé. A fenntartási költsége - ha csak a szervízköltségeket vesszük figyelembe – egészen biztos, hogy magasabb, mint egy elektromosé, ugyanakkor az üzemanyag-költség jól kiszámítható (volt), ellenben az elektromos töltés lehetősége a telephelyen pedig vagy adott, vagy nem. A dízelüzem a maradványérték szempontjából is biztosabb választásnak tűnik vagy tűnhetett, hiszen az elektromos szegmens annyira új, hogy nem lehet biztos előrejelzést adni, hogy évek múltán, mennyit fognak érni a használtautó-piacon. Érdekes adat látott napvilágot a napokban: a KSH és a hasznaltauto.hu adatai szerint februárban például 11%-ot esett az elektromos használtautók ára, bár ez esetben több egyszeri hatás is közrejátszik.
Mi változott meg?
Ahhoz, hogy mégis vonzóbbak legyen az elektromos kishaszongépjárművek, a háromismeretlenes egyenletben több helyen is változásnak kell(ett) beállnia. A bekerülési költség oldalon az évi fix 3%-os kamatozású Széchenyi Lízing MAX+ finanszírozás, illetve a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” (RRF-10.10.1-24) pályázat keretében elérhető akár 4 000 000 forint vissza nem térítendő állami támogatás már nagyon kedvező ajánlatnak tűnik, és jellemzően az elektromos furgonok árát a dízelmeghajtásúak alá lövi be.
Ugyanakkor nagyon kell sietni, mert a pályázat benyújtásának határideje április közepén lejár.
Az üzemanyag (villamosenergia) költsége óriási szórást mutat. Ha egy telephelyen ki van építve a töltés lehetősége, sőt akár napelemekből érkezik az „ingyen-energia”, akkor nagyon megérheti elektrifikálni, a nyilvános töltőoszlopokat használni azonban már sokkal kockázatosabb – megtérülési szempontból mindenképp.
Példa egy dízel és egy elektromos furgon napi 100 km. futásával számolva
- munkanapok: ~250 nap/év
- éves futás: 25 000 km/év
- dízel fogyasztás: reálisan 6,5 l/100 km
- elektromos fogyasztás: reálisan 18 kWh/100 km
Éves üzemanyag/energiaigény:
- Dízel: 25 000 km × 6,5 l/100 km = 1625 liter/év
- Villamosenergia: 25 000 km × 18 kWh/100 km = 4500 kWh/év
Ez, belsőégésű hajtás esetén a jelenlegi maximalizált dízelár (615 ft/l) mellett bruttó 999 375 Ft-ra jön ki.
Az áramfogyasztás kiszámolása nehezebb, hiszen sokféle forrásból származhat a villamosenergia, lehet alig néhány tíz forint a telephelyen, de akár többszáz is egy nyilvános gyorstöltőn. Az egyszerűség kedvéért a rezsivédett mennyiség feletti lakossági áramárral (70 Ft/kWh) számolva bruttó 315 000 Ft-ot kapunk.
Jól látszik, hogy a belsőégésű motor üzemanyagköltsége több mint háromszor több, mint az elektromos meghajtásé.
Mi a helyzet a bekerülési költséggel? (2026. április)
Példaként vegyünk egy 2026-os Opel Combo furgont:
- A dízel alapmodell jelenlegi indulóára nettó 6 390 000 Ft,
- Az Opel Combo Electric nettó indulóára pedig a 4 millió forintos állami támogatást is igénybe véve: nettó 5 540 000 Ft.
Az egyenlet egyértelmű: az elektromos modell 850 000 forinttal olcsóbb, mint a dízelüzemű.
Merre billen a mérleg nyelve?
Jól látszik, hogy már az indulóárban is 850 000 Ft. árelőnnyel rendelkezik az elektromos változat, éves szinten az üzemanyag-költség megtakarítása pedig 684 375 Ft.
Ha egy átlagos 3 éves életciklus-periódust veszünk alapul, akkor a bekerülési költség árelőnyét és a 3 év alatt halmozódó üzemanyag-költség megtakarítást figyelembe véve
2 903 125 forint megtakarítás érhető el elektromos modell választása esetén.
Mindezt úgy, hogy egy elektromos jármű éves karbantartási költsége sokkal alacsonyabb, hiszen nincs olajcsere, olajszűrő, üzemanyagszűrő, levegőszűrő cseréje sem, a rekuperáció miatt pedig minden bizonnyal a fékbetétek és tárcsák is lassabban kopnak.
Mit mutat a használtpiaci maradványérték?
Egy 3 éves, 100 000 km. futásteljesítmény alatti dízel Combo használtpiaci ára nettó 4 500 000 Ft és 7 000 000 Ft között mozog a legnépszerűbb használatutópiaci portálon. Ez is erősíti azt a teóriát, hogy vannak olyan modellek, amelyek az öregedésükkel együtt is drágulnak. Egy ma vásárolt Combo-t ezért jó eséllyel legalább ugyanannyiért el lehet majd adni 3 év múlva, mint, amennyi az újkori vételára volt.
Elektromos változatból nagyon kevés van még jelenleg a használtpiacon, de a legnagyobb portálon nettó 10 500 000 forintért árulják az egyetlen példányt. Erre a variánsra is igaz, hogy 4 millió forinttal drágább, mint az újkori ára.
Összeségében a használtautó-piaci kép azt mutatja, hogy
az Opel Combo-k kifejezetten jól tartják az árukat, és a dízel-, illetve elektromos üzemű modellek értékvesztése között nincs különbség, sőt.
Mit mutat az összkép, és mi árnyalja azt?
Az iménti mintaszámításból jól látszik, hogy
3 év alatt a bekerülési költséget és fenntartást figyelembe véve, legalább 3 millió forint árelőnyt lehet elérni az elektromos variánssal, igénybe véve az állami támogatást.
Bár az elektromos Combo kis mintaszáma nem teszi egyértelművé a maradványérték nagyságát, de talán az kijelenthető, hogy ma egy 3 éves elektromos furgont legalább ugyanannyiért el lehet adni, mint újkorában.
Ha ennyire egyértelműen az elektromos meghajtás irányába billen a mérleg nyelve, akkor miért nem választ mindenki elektromos Combo-t? A válasz egyszerű: ha egy telephelyen nincs kiépítve a töltési infrastruktúra és nyilvános töltőoszlopon kell 200-300 Ft/kWh áron tölteni az autókat, akkor pillanatok alatt szertefoszlik az árelőny. Más kérdés, hogy számos beruházási támogatás elérhető a vállalati energiahatékonyság növelésére és elektrifikációra. Egy biztos: aki időben lép, kihasznál minden támogatási forrást, az lépéselőnybe kerül, és jó pozíciókat szerezhet a piacon.
A cikk megjelenését az Opel Magyarország támogatta.
Veszik az aranyat, ugrik az ezüst
A tűzszüneti bejelentés után.
Kimondták a tudósok: egy súlyos félreértés tetézi a durva vízhiányt Magyarországon
Az ipari erdőkkel nem vagyunk beljebb.
Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat
Teherán tízpontos javaslatot tett le az asztalra.
Leghűségesebb szövetségesei is csúnyán kiakadtak Trump elképesztő fenyegetésén, amit saját maga talált ki
Támogatói is élesen bírálták az elnököt.
Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók
Meglepő számokat közölt a Samsung.
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet
A Hormuzi-szoros újranyitása után is hónapokig tarthat a rehabilitáció.
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Washington segíteni fog a hajóforgalom újraindításában.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.