Sietni kell: néhány nap, és vége a 4 millió forintos vállalati elektromos autó vásárlási támogatásnak!

Egy vállalati flotta felállításakor három főbb tényezőt kell figyelembe venni: a bekerülési árat, a tervezett életciklusra jutó fenntartási és üzemeltetési költséget, illetve a maradványértéket, amennyiért később az autót tovább lehet értékesíteni a használtautó-piacon. A teljes költség szemlélet (TCO) szempontjából eddig inkább a hagyományos, belsőégésű motorral hajtott kishaszongépjárművek voltak népszerűbbek, mint az elektromos társaik, bár utóbbiak súlya folyamatosan növekszik.

Miért (volt) vonzóbb egy dízel furgon?

A már említett három fő tényezőt figyelembe véve, egy dízel furgon bekerülési költsége támogatások nélkül alacsonyabb, mint egy elektromosé. A fenntartási költsége - ha csak a szervízköltségeket vesszük figyelembe – egészen biztos, hogy magasabb, mint egy elektromosé, ugyanakkor az üzemanyag-költség jól kiszámítható (volt), ellenben az elektromos töltés lehetősége a telephelyen pedig vagy adott, vagy nem. A dízelüzem a maradványérték szempontjából is biztosabb választásnak tűnik vagy tűnhetett, hiszen az elektromos szegmens annyira új, hogy nem lehet biztos előrejelzést adni, hogy évek múltán, mennyit fognak érni a használtautó-piacon. Érdekes adat látott napvilágot a napokban: a KSH és a hasznaltauto.hu adatai szerint februárban például 11%-ot esett az elektromos használtautók ára, bár ez esetben több egyszeri hatás is közrejátszik.

Mi változott meg?

Ahhoz, hogy mégis vonzóbbak legyen az elektromos kishaszongépjárművek, a háromismeretlenes egyenletben több helyen is változásnak kell(ett) beállnia. A bekerülési költség oldalon az évi fix 3%-os kamatozású Széchenyi Lízing MAX+ finanszírozás, illetve a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” (RRF-10.10.1-24) pályázat keretében elérhető akár 4 000 000 forint vissza nem térítendő állami támogatás már nagyon kedvező ajánlatnak tűnik, és jellemzően az elektromos furgonok árát a dízelmeghajtásúak alá lövi be.

Ugyanakkor nagyon kell sietni, mert a pályázat benyújtásának határideje április közepén lejár.

Az üzemanyag (villamosenergia) költsége óriási szórást mutat. Ha egy telephelyen ki van építve a töltés lehetősége, sőt akár napelemekből érkezik az „ingyen-energia”, akkor nagyon megérheti elektrifikálni, a nyilvános töltőoszlopokat használni azonban már sokkal kockázatosabb – megtérülési szempontból mindenképp.

Példa egy dízel és egy elektromos furgon napi 100 km. futásával számolva

munkanapok: ~250 nap/év

éves futás: 25 000 km/év

dízel fogyasztás: reálisan 6,5 l/100 km

elektromos fogyasztás: reálisan 18 kWh/100 km

Éves üzemanyag/energiaigény:

Dízel: 25 000 km × 6,5 l/100 km = 1625 liter/év

Villamosenergia: 25 000 km × 18 kWh/100 km = 4500 kWh/év

Ez, belsőégésű hajtás esetén a jelenlegi maximalizált dízelár (615 ft/l) mellett bruttó 999 375 Ft-ra jön ki.

Az áramfogyasztás kiszámolása nehezebb, hiszen sokféle forrásból származhat a villamosenergia, lehet alig néhány tíz forint a telephelyen, de akár többszáz is egy nyilvános gyorstöltőn. Az egyszerűség kedvéért a rezsivédett mennyiség feletti lakossági áramárral (70 Ft/kWh) számolva bruttó 315 000 Ft-ot kapunk.

Jól látszik, hogy a belsőégésű motor üzemanyagköltsége több mint háromszor több, mint az elektromos meghajtásé.

Mi a helyzet a bekerülési költséggel? (2026. április)

Példaként vegyünk egy 2026-os Opel Combo furgont:

A dízel alapmodell jelenlegi indulóára nettó 6 390 000 Ft ,

, Az Opel Combo Electric nettó indulóára pedig a 4 millió forintos állami támogatást is igénybe véve: nettó 5 540 000 Ft.

Az egyenlet egyértelmű: az elektromos modell 850 000 forinttal olcsóbb, mint a dízelüzemű.

Merre billen a mérleg nyelve?

Jól látszik, hogy már az indulóárban is 850 000 Ft. árelőnnyel rendelkezik az elektromos változat, éves szinten az üzemanyag-költség megtakarítása pedig 684 375 Ft.

Ha egy átlagos 3 éves életciklus-periódust veszünk alapul, akkor a bekerülési költség árelőnyét és a 3 év alatt halmozódó üzemanyag-költség megtakarítást figyelembe véve

2 903 125 forint megtakarítás érhető el elektromos modell választása esetén.

Mindezt úgy, hogy egy elektromos jármű éves karbantartási költsége sokkal alacsonyabb, hiszen nincs olajcsere, olajszűrő, üzemanyagszűrő, levegőszűrő cseréje sem, a rekuperáció miatt pedig minden bizonnyal a fékbetétek és tárcsák is lassabban kopnak.

Mit mutat a használtpiaci maradványérték?

Egy 3 éves, 100 000 km. futásteljesítmény alatti dízel Combo használtpiaci ára nettó 4 500 000 Ft és 7 000 000 Ft között mozog a legnépszerűbb használatutópiaci portálon. Ez is erősíti azt a teóriát, hogy vannak olyan modellek, amelyek az öregedésükkel együtt is drágulnak. Egy ma vásárolt Combo-t ezért jó eséllyel legalább ugyanannyiért el lehet majd adni 3 év múlva, mint, amennyi az újkori vételára volt.

Elektromos változatból nagyon kevés van még jelenleg a használtpiacon, de a legnagyobb portálon nettó 10 500 000 forintért árulják az egyetlen példányt. Erre a variánsra is igaz, hogy 4 millió forinttal drágább, mint az újkori ára.

Összeségében a használtautó-piaci kép azt mutatja, hogy

az Opel Combo-k kifejezetten jól tartják az árukat, és a dízel-, illetve elektromos üzemű modellek értékvesztése között nincs különbség, sőt.

Mit mutat az összkép, és mi árnyalja azt?

Az iménti mintaszámításból jól látszik, hogy

3 év alatt a bekerülési költséget és fenntartást figyelembe véve, legalább 3 millió forint árelőnyt lehet elérni az elektromos variánssal, igénybe véve az állami támogatást.

Bár az elektromos Combo kis mintaszáma nem teszi egyértelművé a maradványérték nagyságát, de talán az kijelenthető, hogy ma egy 3 éves elektromos furgont legalább ugyanannyiért el lehet adni, mint újkorában.

Ha ennyire egyértelműen az elektromos meghajtás irányába billen a mérleg nyelve, akkor miért nem választ mindenki elektromos Combo-t? A válasz egyszerű: ha egy telephelyen nincs kiépítve a töltési infrastruktúra és nyilvános töltőoszlopon kell 200-300 Ft/kWh áron tölteni az autókat, akkor pillanatok alatt szertefoszlik az árelőny. Más kérdés, hogy számos beruházási támogatás elérhető a vállalati energiahatékonyság növelésére és elektrifikációra. Egy biztos: aki időben lép, kihasznál minden támogatási forrást, az lépéselőnybe kerül, és jó pozíciókat szerezhet a piacon.

A cikk megjelenését az Opel Magyarország támogatta.