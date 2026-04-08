Trump nem szeretne korlátozásokat a Hormuzi-szorosban

Donald Trump amerikai elnök azt szeretné, ha a Hormuzi-szoros korlátozások nélkül nyitva állna az olajszállító tankerek és az egyéb hajóforgalom előtt – közölte szerdán Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Az elnök azonnali prioritása a szoros újranyitása mindenféle korlátozás nélkül, legyen szó akár tranzitdíjakról, akár bármilyen más feltételről

– jelentette ki Leavitt. Hozzátette, hogy szerdán már a hajóforgalom növekedését tapasztalták a térségben. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy jelenleg ki ellenőrzi a szorost, a szóvivő nem kívánt válaszolni.

A Hormuzi-szoros a világ egyik stratégiailag legfontosabb tengeri fojtópontja. A globális tengeri nyersolaj- és LNG-szállítmányok mintegy ötöde halad át rajta. Az Egyesült Államokkal és Izraellel folyó tűzszüneti tárgyalások közepette Teherán megpróbálta formalizálni a szoros feletti ellenőrzését, és áthaladási díjak kivetését javasolta a hajókra. Trump szerdán felvetette, hogy az Egyesült Államok és Irán egy közös vállalkozás keretében szedhetne tranzitdíjat a szorosban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images