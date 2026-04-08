Ukrajna határozottan utasítja állampolgárait, hogy ne utazzanak Magyarországra a választás alatt

Korábban is arra kértük az ukránokat, hogy lehetőség szerint kerüljék a magyarországi utazást. Ez az ajánlás továbbra is érvényben van

– mondta Heorhij Tihij, a külügyminisztérium szóvivője egy szerdai sajtótájékoztatón.

Tihij egy közelmúltbeli, ukrán pénzszállítókat érintő magyarországi incidenst hozott fel példaként. Hozzátette: semmi garancia nincs arra, hogy hasonló helyzetek ne ismétlődhetnének meg különböző koholt ürügyekkel.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a minisztérium azt tanácsolja, hogy a bizonytalan helyzet miatt lehetőleg továbbra is kerüljék a magyarországi utazásokat.

A tárca hivatalosan is felszólított minden érintettet, hogy ne küldjenek megfigyelőket a magyar parlamenti választásokra. „Annak tudatában, hogy Budapest sajnálatos módon Ukrajnát a választási kampány, a manipuláció és az állandó provokációk célpontjává tette, hivatalosan arra kérünk mindenkit, hogy ne utazzon oda, és ne küldjön megfigyelőket” - fogalmazott Tihij.

Korábban orosz forrásokra hivatkozva olyan állítások jelentek meg, amelyek szerint ukrán szervezetek pénzzel ösztönöznék a Magyarországon élő ukránokat kormányellenes tüntetésekre, ezt azonban az ukrán hatóságok határozottan cáfolják, és dezinformációnak minősítik. A hivatalos álláspont szerint nem zajlik semmilyen ilyen toborzás vagy szervezés, és külön kiemelik, hogy részben az ilyen vádak miatt kérik, hogy senki ne utazzon a választások alatt Magyarországra Ukrajnából.

