Végre megtört a jég: erre a fordulatra vártak a boltok

Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom februárban, amely azt jelenti, hogy a hetedik egymást követő hónapban bővülést látunk a boltokban. Bár ennek üteme nem gyors, a trend egyértelmű.

A kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint.

Azt látjuk, hogy lassan elkezdtek hatni a transzferek és a bérdinamika a kiskereskedelem forgalmában is egyre inkább meglátszik.

Bár a dinamika még mindig nem mondható őrületesnek, de a forgalom volumene hetedik egymást követő hónapban emelkedik, ezzel a korábban látott, cikkcakkos minta kisimult.

A 2021-es átlaghoz képest a forgalom már közel 5 százalékkal magasabb.

A kiskereskedelem az egy évvel korábbihoz képest naptárhatással igazítva 3,8 százalékkal nőtt 2026 februárjában.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,4 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images