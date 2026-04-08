Végre megtört a jég: erre a fordulatra vártak a boltok
Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom februárban, amely azt jelenti, hogy a hetedik egymást követő hónapban bővülést látunk a boltokban. Bár ennek üteme nem gyors, a trend egyértelmű.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
A kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint.

Azt látjuk, hogy lassan elkezdtek hatni a transzferek és a bérdinamika a kiskereskedelem forgalmában is egyre inkább meglátszik.

Bár a dinamika még mindig nem mondható őrületesnek, de a forgalom volumene hetedik egymást követő hónapban emelkedik, ezzel a korábban látott, cikkcakkos minta kisimult.

A 2021-es átlaghoz képest a forgalom már közel 5 százalékkal magasabb.

Sietni kell: néhány nap, és vége a 4 millió forintos vállalati elektromos autó vásárlási támogatásnak!

Egyszer hopp, máskor kopp: gyenge jelentés érkezett a magyar iparról

Kiderült, a magyar kormány titokban 12 pontos megállapodást kötött Oroszországgal

A kiskereskedelem az egy évvel korábbihoz képest naptárhatással igazítva 3,8 százalékkal nőtt 2026 februárjában.

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5 százalékkal bővült.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,4 százalékkal nőtt.
Évek óta nem láttunk ilyet a magyarok kedvenc sajtjánál – Mutatjuk a boltláncok árait

Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

Kiderült, mit gondol a Tisza Párt az árrésstopról – Ez fontos üzenet a boltoknak

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek
