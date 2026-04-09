A 65 év felettiek mindössze negyede érzi magát egészségesnek Magyarországon

Az Európai Unió lakosságának 65 éves és annál idősebb korosztályának 40 százaléka tartotta egészségi állapotát jónak vagy nagyon jónak 2024-ben, míg ez az arány Magyarországon a 25 százalékot sem érte el. Az Eurostat frissen publikált adatai szerint régiós szinten is a legalacsonyabbak közé tartozik a magyar adat.

2024-ben az EU lakosságának több mint kétharmada (68,5%) tartotta egészségi állapotát nagyon jónak vagy jónak. Magyarországon 64,6% volt ez az arány, ami 2025-ben tovább romlott 64,4%-ra.

Ezzel szemben az EU lakosságának 8,5%-a rossznak vagy nagyon rossznak értékelte egészségi állapotát, ami alacsonyabb volt, mint a 9,7%-os magyar arány - igaz, utóbbi tavaly 9,2%-ra mérséklődött. A fennmaradó 23,0% az EU-ban és 25,8% Magyarországon közepesnek minősítette saját egészségi állapotát.

65 éves korig a legtöbb ember egészségi állapotát nagyon jónak vagy jónak értékelte. A 16–24 évesek körében ez az arány 91,3% volt, és fokozatosan 61,1%-ra csökkent az 55–64 évesek körében.

Végül a 65 évesek és idősebbek 40,0%-a tartotta egészségi állapotát nagyon jónak vagy jónak.

A 65 éves és idősebb lakosság körében Írországban volt a legmagasabb azok aránya, akik egészségi állapotukat nagyon jónak vagy jónak értékelték (62,0%), ezt követte Belgium (57,4%) és Luxemburg (56,8%).

Ezzel szemben Litvániában az idősebb lakosság csupán 12,5%-a, Lettországban 13,1%-a, Portugáliában pedig 19,1%-a tartotta egészségi állapotát nagyon jónak vagy jónak.

Magyarország alulról a hatodik helyet csípte meg 24,7%-os aránnyal, és egyike volt a 14 tagállamnak, amelyek az eu-s átlag alatti számot produkáltak.

2010 és 2024 között a magyar és az EU-s arány közti legkisebb különbség is 12,5 százalékpont volt az EU javára.

Ha cinikusak akarnánk lenni, az lehetne a következtetésünk, hogy az idősebbek Magyarországon szeretnek panaszkodni, sokkal inkább félig üresnek látják a poharat, bezzeg az EU-ban... Ott van például a 28,4 százalékos kiugró adat 2021-ben - ugye, mennyire rögtön mennyivel jobbnak értékeljük az egészségi állapotunkat, ha nem haltunk meg koronavírus fertőzésben! Na ugye!

Ha komolyra fordítjuk a szót, világossá válik ennyi adatból is, hogy van még mit javítani az életminőségen Magyarországon. Itt rengeteg múlik nemcsak az egészségügyi rendszer minőségén, a várólistákon, a kórházi állapotokon, az idősek anyagi helyzetén, ami közvetlen hatással van az egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokásokra, hanem a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételen, valamint a sportolási szokásokon is.

És nemcsak az a baj, hogy az EU-s elégedettségi szinttől szakadtak el ilyen mértékben az idősebb magyar korosztály tagjai, mivel régiós szinten is a lista alján kullogunk. 2024-ben csak a szlovák 65 éves és idősebb korcsoport tagjai ítélték saját egészségi állapotukat kisebb arányban jónak vagy nagyon jónak, mint magyar társaik. Ugyan nincs szlovák adat 2025-re, de a magyar arány a legjobb esetben is a harmadik legrosszabb lett a régióban.

Az egészségi állapotukat közepesnek vagy elfogadhatónak tartó 65 évesek és idősebbek aránya 51,2% volt Magyarországon és 42% az EU-ban 2024-ben. A magyar arány 51,9%-ra emelkedett tavaly, viszont sokat javult az állapot a 2008-as válságközepi 36,7%-hoz képest. A régiós listán csak Romániában látunk magasabb arányt a "kösz, megvagyok" kategóriában.

A 65 éves és idősebb korosztály 24,1%-a vallotta saját egészségi állapotát rossznak vagy nagyon rossznak 2024-ben (ez javult 22,4%-ra 2025-ben), ami érezhetően magasabb arány volt, mint a 18%-os EU-s átlag, és a tagállami rangsor felső harmadára volt elég.

A javulás mindenesetre tagadhatatlan, ugyanis 2005-ben a korosztály fele, 2007-ben 52,7%-a tartotta saját egészségi állapotát rossznak vagy nagyon rossznak.

Régiós szinten a magyar időseknél szlovák és horvát társaik mondták egészségi állapotukat még nagyobb arányban rossznak vagy nagyon rossznak 2024-ben.

Címlapkép forrása: Evan Hurd/Corbis via Getty Images