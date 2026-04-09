Gazdaság

Az élelmiszer mint fegyver: hiába az egyezmény, ha bármikor megbéníthatják az ellátást

A globális élelmiszer-kereskedelem évtizedekig zavartalanul működött, a fegyveres konfliktusok azonban ezt is kockára teszik. Az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktus mellett ráadásul az EU, USA és Kína nagyhatalmi játszmái is jelentősen megkeverték a lapokat. Hogy milyen hatása lehet mindezeknek az élelmiszer-ellátás biztonságára, arról beszélt az Alapvetés podcast eheti adásában Resperger István, a MATE Biztonságkutató Központ vezetője.
Az elmúlt évtizedekben zavartalanul működő globális kereskedelem az eszkalálódó fegyveres konfliktusok miatt olyan új kihívásokkal szembesült, amelyek

egyre inkább megkérdőjelezik az áruszállítás, azon belül pedig az élelmiszerek szállításának biztonságát.

Amint arra Resperger István, a MATE Biztonságkutató Központ vezetője az Alapvetés podcast eheti epizódjában rámutatott, emiatt az élelmiszer is egyre inkább stratégiai eszközzé válik, egy adott konfliktus pedig akár kiterjedt térségekben is igen súlyos ellátási problémákat okozhat.

További komoly problémát jelent, hogy a termelés tűzszünet vagy béke hatására sem indulhat azonnal újra, hiszen a harcok után több millió akna és kilométeres hosszúságú száloptikás kábelek maradnak hátra a földeken. Mint azt Resperger István hangsúlyozta, Ukrajnában például körülbelül két Magyarországnyi területen 20-21 millió fel nem robbant akna van

Talán emlékszünk az 1999-es koszovói konfliktusra: az a terület alig nagyobb, mint Bács-Kiskun megye, de azóta aknát szedünk. Gondoljunk bele, itt hány évig fogják ezt felszedni. Illetve van még egy új környezetkárosító tényező a herszoni mezőknél, ahol ugye lehetne esetleg mezőgazdasági termelést folytatni. Ott rengeteg száloptikás drónt vetettek be a felek, egyetlen kábel pedig 50-60 km hosszú is lehet. Ezeket fel kellene szedni, mert ha ezt beszántják, akkor mikroműanyag kerül majd magába az élelmiszerbe.

– mutatott rá Resperger István, aki arról is beszélt, hogy az eszkalálódó konfliktusok mellett mennyire szavatolható azoknak a hajózási útvonalaknak a biztonsága, amelyekre az Európai Unió az újonnan kötött szabadkereskedelmi megállapodások keretében erőteljesen számítana.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondták a legrosszabbat a jövőnkről: átlépjük a kritikus küszöböt, és a neheze még csak most érkezik

Verik az asztalt az Európai Bizottságnál: összeomlás szélére került egy kulcsfontosságú iparág

Nem csak az élelmiszerárakon keresztül hat a klímaválság az inflációra

Európa már nincs válaszúton

Vrecionová: megváltozott a helyzet, kevesebb pénz jut a gazdáknak

Címlapkép forrása: Portfolio

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Ez is érdekelhet
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Megszólalt az Európai Bizottság: nem szabad illúzióba ringatni magunkat
