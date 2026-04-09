Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész helyreállítani a Barátság-vezeték működését, de ezért cserébe azt várja, hogy az Európai Unió oldja fel a tranzit körül kialakult politikai és pénzügyi blokádot. Az ukrán elnök világossá tette, hogy az orosz olajszállítást személyes okokból ellenzi, ugyanakkor Kijev a nemzetközi kötelezettségekre tekintettel mégis hajlandó elvégezni a szükséges javításokat. A vita közben már jóval túlmutat az energiaellátáson: Magyarország és Szlovákia uniós pénzügyi ügyekben is nyomást gyakorol, J.D. Vance pedig már azzal vádolja Ukrajnát, hogy az energiaszállításokat politikai fegyverként használja.

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész helyreállítani a Barátság-vezeték működését, de csak akkor, ha ezért cserébe az Európai Unió rendezi azokat a politikai és pénzügyi vitákat, amelyek a tranzit körül kialakultak – számolt be az Unian hírportál, amelynek több kérdésére válaszolt az ukrán elnök egy helyi és regionális önkormányzati fórumon.

Brüsszel részéről felmerült egy kompromisszumos megoldás: Kijev elvégzi a szükséges javításokat, ezt követően pedig felszabadulhatnak azok a források, amelyeket Magyarország a vezeték ügyére hivatkozva blokkol.

Az ukrán elnök ugyanakkor világossá tette, hogy számára az orosz olajtranzit kérdése nem üzleti vagy technikai ügy, hanem elvi kérdés. Azt mondta, nem akarja, hogy Ukrajna bármilyen módon segítse Oroszországot abban, hogy a háború közben is bevételhez jusson. Úgy fogalmazott, ez számára személyes ügy, nem energiapolitikai kérdés.

De Zelenszkij jelezte, hogy Kijev kényszerből és a nemzetközi kötelezettségekre tekintettel elvégzi a javításokat és ezek mentén kezeli a tranzit újraindításának lehetőségét.

A vita előzménye, hogy az orosz támadások nyomán megsérült a Barátság-vezeték, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia továbbra is jelentős mennyiségű orosz olajat kapott. Ukrajna már márciusban egy alternatív útvonalat ajánlott fel: az Odessza–Brodi vezetéken keresztül juttatták volna el a nyersanyagot Közép-Európába. Az ukrán fél szerint ezzel bizonyítható volt, hogy nem az ellátás ellehetetlenítése a cél, hanem az, hogy a régió ne kizárólag az orosz tranzitra támaszkodjon. Zelenszkij most is azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem blokkolta sem Magyarország, sem Szlovákia olajellátását, és a szükséges mennyiségek rendelkezésre álltak, például a horvát kikötőkben, amelyekről egyeztetett is a zágrábi kormánnyal.

A technikai kérdés azonban gyorsan politikai alkupozícióvá vált: Magyarország a Barátság-vezeték helyreállítását kötötte össze az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitel és pénzügyi támogatás ügyével. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban egyértelművé tette, hogy Budapest addig nem áll el a vétótól, amíg az eredeti szállítási útvonal nem indul újra, Orbán Viktor pedig később már garanciákat is követelt arra, hogy a vezeték a jövőben ne állhasson le ismét. Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén kemény nyomást gyakorolt Kijevre, így az ügy fokozatosan egy szélesebb uniós konfliktussá nőtt.

A helyzetet tovább élezte J.D. Vance amerikai alelnök budapesti megszólalása is: a politikus azzal vádolta Ukrajnát, hogy az energiafaktort politikai nyomásgyakorlásra használja.

Vance azt állította: az ukránok vezetékeket állítanak le, ezzel szenvedést okoznak a magyar embereknek, valamint befolyásolni próbálnak egy választást.

Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok szerinte soha nem alkalmazna ilyen eszközöket Magyarországgal szemben, mert tiszteletben tartja a magyar embereket és az ország szuverenitását. Vance emellett botrányosnak és abszurdnak nevezte azokat a kijelentéseket is, amelyeket Zelenszkij állítólag Orbán Viktorral kapcsolatban tett.

Zelenszkij erre válaszul most azt próbálta rögzíteni, hogy a Barátság-vezeték ügye szerinte nem alkalmas arra, hogy Ukrajnát tegyék felelőssé a régiós energiapiaci feszültségekért. Azt mondta, a vezetéken érkező olaj mennyisége nem befolyásolja érdemben a világpiaci árakat, az igazi problémát a tágabb energiaválság jelenti.

Arra is emlékeztetett, hogy az infrastruktúrában keletkezett károkat orosz dróntámadások okozták január 27-én, nem Ukrajna. Kijev tehát kész teljesíteni a kötelezettségeit és akár helyre is állítani a tranzitot. Ehhez időközben az Európai Bizottság már pénzügyi és technológiai támogatást is ajánlott. Egy uniós tényfeltáró delegációt is küldenének a vezetékhez, de egyelőre Kijev biztonsági okok miatt nem adott engedélyt.

