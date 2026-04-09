Csökkent a német ipar
Csökkent a német ipar

A német ipari termelés 2026 februárjában 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai alapján. A visszaesés mögött elsősorban az építőipar és egyes feldolgozóipari ágazatok gyengélkedése áll. Ezzel szemben az autóipar és az energiaintenzív ágazatok növekedni tudtak.

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a kevésbé volatilis háromhavi összehasonlítás is negatív képet mutat. A 2025. decembertől 2026. februárig tartó időszakban a termelés 0,4 százalékkal maradt el az azt megelőző három hónap szintjétől. A januári adatot ugyanakkor felfelé korrigálták. A korábban közölt 0,5 százalékos visszaesés helyett a termelés stagnált az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben a februári kibocsátás változatlan maradt.

A havi szintű visszaeséshez leginkább az építőipar 1,2 százalékos, a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártásának 3,9 százalékos, valamint a gyógyszeripar 4,4 százalékos csökkenése járult hozzá. Az autóipar ugyanakkor 1,7 százalékos termelésnövekedéssel javította az összképet.

Az energia- és építőipar nélkül számított feldolgozóipari termelés 0,1 százalékkal mérséklődött havi alapon. Ezen belül a fogyasztási cikkek gyártása 1,5 százalékkal esett vissza. A félkész termékek előállítása 0,4 százalékkal, a beruházási javak termelése pedig 0,1 százalékkal nőtt. Az iparon kívül az energiatermelés 0,3 százalékkal emelkedett.

Pozitív fejlemény, hogy az energiaintenzív ipari ágazatok termelése februárban 1,9 százalékkal bővült havi bázison.

Éves összevetésben ez az ágazatcsoport minimális, 0,1 százalékos növekedést ért el. Háromhavi alapon ugyanakkor stagnálás volt tapasztalható.

