Éves rendes közgyűlésén a Waberer's elfogadta a 2025-ös pénzügyi beszámolókat, és csaknem 2,5 milliárd forintos osztalékfizetésről döntött. A részvényesek emellett meghosszabbították több vezető tisztségviselő mandátumát. Határoztak továbbá saját részvények vásárlásáról és a tiszteletdíjak emeléséről is.
A közgyűlés határozata értelmében

a vállalat a szabad eredménytartalékból összesen 2,48 milliárd forintot fizet ki a tulajdonosoknak.

Ez részvényenként bruttó 140 forintos osztalékot jelent. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. június 26., a kifizetések pedig július 3-án indulnak. Mivel a saját részvényekre eső osztalékot a jogosultak között arányosan felosztják, a ténylegesen egy részvényre jutó összeg ennél némileg magasabb lesz. Erről a cég a későbbiekben ad pontos tájékoztatást.

A tulajdonosok jóváhagyták a 2025-ös üzleti évet lezáró beszámolókat is. A konszolidált adatok szerint a Waberer's 43,6 millió eurós adózott eredménnyel zárta az évet. A 13,8 millió eurós egyedi beszámoló szerinti nyereséget a döntés értelmében teljes egészében az eredménytartalékba helyezik.

A személyi kérdésekben is döntés született. A részvényesek 2029. május végéig meghosszabbították Barna Zsolt és Barlai Róbert igazgatósági tagok, valamint Hegedűs Éva és Hall Krisztián felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megbízatását.

Az igazgatóság emellett másfél évre szóló felhatalmazást kapott saját részvények vásárlására, valamint opciós program indítására. Ennek keretében a vállalat részvényenként 1 és 7000 forint közötti áron vásárolhat saját részvényeket a tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, az alaptőke legfeljebb öt százalékáig. Végül a közgyűlés megszavazta a vezető testületek díjazásának 3,8 százalékos emelését is, amely 2026 májusától lép életbe.

A Waberer's árfolyama 1,3 százalékot esett ma, míg idén 10,8 százalékos mínuszban van.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

