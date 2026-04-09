Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy
Gazdaság

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.
A HungaroMet mai Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztet, hogy a magasabb légrétegekbe már megérkezett a hideg légtömeg. Csütörtök napközben még élénk északi szél várható az országban, ez azonban estére fokozatosan mérséklődik majd.

A felhőzet csökkenésével és a szárazabb levegő érkezésével a felszín éjszakai hőkisugárzása zavartalanná válik, így a hőmérséklet gyors csökkenésnek indul majd.

Ennek következtében sokfelé a tegnapi éjjeli fagyok után ismét fagypont alá süllyedhet a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

A várható időjárás miatt kiemelten fontos a HungaroMet szerint a kerti növények védelme. A meteorológiai szolgálat ajánlása szerint, az érzékenyebb példányokat

érdemes agroszövettel, fóliával, zsákvászonnal vagy egy egyszerű vödörrel letakarni, megóvva ezzel őket a fagyos levegőtől.

A szigetelésére alkalmas a szalmából vagy lombból készített mulcs, míg a rózsák esetében a földkupacolás is jó módszer lehet. A legkritikusabb hajnali órákban az aktív fagyvédelem különböző formái is segíthetnek a fagykárok megelőzésében. Ilyen eljárás például a füstölés, a fagyvédelmi öntözés, valamint a fagyvédelmi gyertyák kihelyezése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

