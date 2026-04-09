Egy Modigliani-festmény ügyében a világ egyik legtekintélyesebb képkereskedője ellen döntött a bíróság

Több mint egy évtizede pereskedik egy Modigliani-festményért egy hajdani európai festménykereskedő leszármazottja Amerika egyik legismertebb galériásával. Az olasz festő alkotása megjárta a hadak útját, miután a nácik elől menekülő tulajdonosa Párizsban hagyta. A napokban egy amerikai bíróság jogosnak ítélte Oscar Stettiner örökösének igényét a most 35 millió dollárra taksált képet harminc esztendővel ezelőtt, 3,2 millió dollárért megszerző, libanoni származású milliárdos, David Nahmaddal szemben.

New York állam legfelsőbb bíróságára 2015-ben adta be keresetét Philippe Maestracci, az egykori párizsi műkereskedő, Oscar Stettiner unokája.

Modigliani egy jólöltözött csokoládéárust ábrázoló, Ülő férfi bottal című 1918-as művét követelte az USA egyik legtekintélyesebb galériájától, a Helly Nahmadtól. A vászon értékét akkoriban 25 millió dollárra tették.

Amedeo Modigliani: Ülő férfi bottal (Fotó: Sotheby's)

A Franciaországban élő Maestracci már túl volt egy elutasításon, egy évvel korábban a New York-i bíróság úgy ítélte meg, „nincs jogosultsága amerikai bíróságon érvényesíteni keresetét”. A felsőfokú bíróságra beadott keresetben 11 évvel ezelőtt az akkor 71 éves unoka többek között azt állította, hogy a képet birtokló International Art Center tulajdonképpen csak a Nahmad család londoni és New York-i aktivitásának fedőcége. Bár ez mellékszálnak tűnik, mégis lényeges kérdés volt már azért is, mert a kép vevője 1996-ban, a Christie’s aukcióján az International Art Center volt, amelynek kapcsolatát a Nahmadokkal szerették volna homályban tartani. Évekig sikerült is, ám egyszer csak elismerték az összefonódást, nem egészen önszántukból, 2016-ban ugyanis a Panama Papers felfedte, az üzleti szálak összekuszálását szolgáló offshore International Art Center mögött a Nahmad család áll.