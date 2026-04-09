Gulyás Gergely megerősítette: amerikai olajat vesz a Mol

Ez a 200. Kormányinfó, amely egyben utolsó is a választások előtt.

A kormány főként az energiahelyzetet tekintette át. Gulyás Gergely szerint az üzemanyag- és energiaellátás biztosított.

Az ország tudja tartani a védett árat az üzemanyagok esetében is, ugyanis rendelkezünk tartalékokkal nem az olaj, de a gáz esetében is - tette hozzá a miniszter.

A kormány fenntartja a rezsicsökkentést is.

A kormány szerint annak ellenére is energiaválság fenyeget, hogy a Hormuzi-szoros megnyílhat a tankerhajók előtt.