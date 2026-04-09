Gyengül az amerikai fogyasztó
Gazdaság

Számos amerikai makroadat érkezett a mai nap. Az amerikai fogyasztás inflációval igazítva harmadik hónapja nő 0,1%-os mértékben, ami érezhető lassulás a korábbi hónapokhoz képest. A PCE infláció a várakozásoknak megfelleően alakult, miközben az amerikai GDP-t és a fogyasztást is lefelé módosították.

Igazi adatdömping érkezett az USA-ból a mai nap:

  • A feburári PCE infláció éves alapon 2,8% volt az előző havi 2,8% után (várakozás: 2,8%).
  • A PCE maginfláció éves alapon 3% volt az előző havi 3,1% után (várakozás: 3%).
  • A háztartások bevételei havi alapon 0,1%-kal csökkentek (várakozás: +0,3%%).
  • A kiadásaik pedig 0,5%-kal kerültek feljebb (várakozás: 0,5%).
  • A kiadások reálértelemben havi alapon 0,1%-kal növekedtek.
  • Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 202 ezer főre219 ezer főre változott.

A fentieken kivül a negyedik negyedéves GDP revíziója is megérkezett:

  • A negyedéves GDP növekedési ütemet 0,7%-ról 0,5%-ra módosították.
  • A háztartások fogyasztásának évesített negyedéves növekedését 2%-ról 1,9%-ra csökkentették.
  • A vállalati profitok negyedéves alapon 5,7%-kal nőttek Q4-ben.

A bejövő adatok alapján érdekes kép rajzolódik ki. Februárban 2,8% volt a PCE infláció és a magasabb nyersanyagárak, a hiány árnövelő hatásai csak a kövektező hónapokban fognak még erre rárakódni. Erre jön rá az, hogy a negyedik negyedéves fogyasztást lefelé revidiálták, a havi adatok alapján pedig látszódnak a lassulás jelei.

Előretekintve a legnagyobb veszély az, hogy a magasabb kamatok, a növekvő energiaárak egyszerre kezdik ki az amerikai fogyasztót és a mesterséges intelligencia beruházási hullámot.

A 65 év felettiek mindössze negyede érzi magát egészségesnek Magyarországon

Választások 2026: percről percre mutatjuk az adatokat, az eredményeket, a Portfolio-n kövesd egész napos tudósításunkat!

Orbán Viktor 3 nappal a választás előtt elárulta, mit nem tudtak megcsinálni 16 év alatt

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Ez is érdekelhet
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Megszólalt az Európai Bizottság: nem szabad illúzióba ringatni magunkat
