Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt
Gazdaság

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt

A választások előtti utolsó alkalommal tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az esemény 10 óra magasságában kezdődik.
Nincs gond az energiaellátással

Ez a 200. Kormányinfó, amely egyben utolsó is a választások előtt.

A kormány főként az energiahelyzetet tekintette át. Gulyás Gergely szerint az üzemanyag- és energiaellátás biztosított.

Az ország tudja tartani a védett árat az üzemanyagok esetében is, ugyanis rendelkezünk tartalékokkal nem az olaj, de a gáz esetében is - tette hozzá a miniszter.

A kormány fenntartja a rezsicsökkentést is.

A kormány szerint annak ellenére is energiaválság fenyeget, hogy a Hormuzi-szoros megnyílhat a tankerhajók előtt.

Kezdődik a Kormányinfó!

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt

A gazdasági kérdések közül várhatóan kiemelt szerepet kap a frissen publikált inflációs adat. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2026 márciusában a fogyasztói árak éves alapon 1,8 százalékkal emelkedtek, míg havi összevetésben 0,4 százalékos növekedést mértek.

Az energiaellátás körüli bizonytalanságok szintén napirendre kerülhetnek.

Az elmúlt időszakban többször szóba került, hogy akadoznak a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások, és bár Ukrajna elfogadta az Európai Unió támogatását a helyreállításhoz, a rendszer újraindítása még időbe telhet. Emellett a Török Áramlat vezetéknél történt szerbiai incidens is fokozhatja a kockázatérzetet, különösen úgy, hogy az eset részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak.

A külpolitikai dimenzióban az amerikai alelnök budapesti látogatása is visszaköszönhet. JD Vance nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktor, és kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval szemben is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

