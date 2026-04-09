Hatalmas bejelentés jött: új megállapodást kötött az MVM a Paksi Atomerőmű ellátására

Négy európai energetikai vállalat állapodott meg a francia Framatome-mal arról, hogy közösen egy teljesen európai gyártású nukleáris fűtőelemet fejlesztenek a VVER típusú atomerőművekhez. A lépés célja a geopolitikai kockázatokból fakadó ellátásbiztonsági kitettség csökkentése.

A bejelentés alapján

a finn Fortum,

a cseh ČEZ,

a magyar MVM Paks és

a szlovák Slovenské Elektrárne

egy százszázalékosan európai tervezésen és ellátási láncon alapuló fűtőelem-gyártási projektben egyezett meg

- írta meg a Montel.

A kezdeményezésben a Framatome franciaországi és németországi üzemei is kulcsszerepet játszanak.

A bejelentett négyoldalú együttműködés első olvasatra döntően a VVER-440-es típusú reaktorok üzemanyag-ellátásának diverzifikálását célozhatja, hiszen ezeknél kritikusan függtek az említett országok az orosz beszállítótól. Bár a cseheknek vannak újabb típusú, nagyobb VVER-1000-es blokkjai is Temelínbe - amelyből kettő lenne Paks II-n is, ha megépül - de a közös metszetet a kisebb 440-es blokkok jelentik a részt vevő finn, cseh, szlovák és magyar vállalatok flottájában.

A két reaktor (VVER-440 és VVER-1000) üzemanyaga alapvetően eltér egymástól, és fizikai, valamint szerkezeti kialakításuk miatt nem felcserélhetők.

Nagyszerű, hogy most európai együttműködés keretében olyan megoldást tudunk kidolgozni, amely egyszerre több vállalatnak is előnyös, és javíthatja az energiaellátás biztonságát számos európai országban

- mondta Petra Lundstrom, a Fortum ügyvezető alelnöke a közleményben.

A fejlesztés több fázisban valósul majd meg: először az alaptervezés készül el, amelyet a kísérleti fűtőelemkötegek gyártása és engedélyezése követ a Fortum 1 gigawatt teljesítményű loviisai atomerőművében.

A rendszeres fűtőelem-szállítások a 2030-as évek elejére várhatók.

Az Európai Unióban jelenleg tizenkilenc VVER típusú reaktor üzemel. A szovjet tervezésű, nyomottvizes technológiát alkalmazó blokkok fűtőelem-ellátása hagyományosan orosz beszállítóktól függ. Ez a helyzet az utóbbi évek geopolitikai fejleményei nyomán komoly stratégiai kockázattá vált.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 26. Uniós intézkedések sújtanák az orosz dúsított uránt – Paks is érintett lehet

Magyarország, mint atomnagyhatalom

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november 8-án Washingtonból tartott sajtótájékoztatót az amerikai-magyar csúcs után. Az eseményen többek között bejelentették, hogy 20 milliárd dollár értékben, maximum 10 kis moduláris reaktorra (SMR) kötöttek keretszerződést, amely alapján Magyarország opcionálisan eldöntheti, hogy adott összegből mennyit használ fel a jövőben jelentkező áramigény függvényében. A kis erőművek leghamarabb, reálisan nézve 2030-as évek közepére jelenhetnek megy Magyarországon.

Ezen felül megegyeztek a Westinghouse energetikai vállalattal is arról, hogy

100 millió dollár értékben fog fűtőanyagot szállítani a Paksi Atomerőműbe, legkorábban a 2028-29-es évtől.

Paks I. eddig kizárólag orosz TVEL-üzemanyagot használt, vagyis a Westinghouse belépésével most először jelenhet meg egy alternatív, nyugati beszállító a magyar atomerőműnél. A mai bejelentés pedig tovább erősítheti az orosz fűtőelem beszerzésektől való függetlenedést.

Az SMR-ekre visszatérve Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója decemberben bejelentette, hogy megállapodást írtak alá a Holtec Internationallel a vállalat saját fejlesztésű, SMR-300 típusú kis moduláris reaktorának magyarországi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. A lépés egy korábban körvonalazódó amerikai–magyar nukleáris együttműködés első konkrét eleme volt.

A Portfolionak lehetősge volt egy interjúra Rafael Marinnal, a Holtec Europe igazgatójával és Changhee Yunnal, a Hyundai Engineering and Construction (HDEC) globális atomenergia-üzletágának üzletfejlesztési vezetőjével.

Ez a szándéknyilatkozat azonban nem zárja ki azt, hogy a Holtec mellett más, például az amerikai Westinghouse és GE Vernova, vagy az európai versenytársak, mint például a Rolls-Royce is telepítsen Magyarországra kis reaktorokat.

Címlapkép forrása: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.