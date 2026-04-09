Hetvenöt energetikai létesítményt lőtt szét Irán, öt évig tarthat a károk helyreállítása

Az Egyesült Államok és Irán között április 7-én létrejött kéthetes tűzszünet egyelőre csak egy labilis nyugalmi időszakot hozott. Teherán mindössze órákkal az egyezség után támadásokat indított Kuvait, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ellen. A Hormuzi-szoros státusza bizonytalanabb, mint valaha, pedig a konfliktust megelőzően a világ tengeri olajszállításának jelentős része itt haladt át.
A blokád március eleje óta napi mintegy 11 millió hordó kiesést okoz az olajexportban, míg a cseppfolyósított-földgáz szállítása eközben teljesen leállt a szoroson keresztül.
Katart, a világ második legnagyobb LNG-exportőrét különösen súlyosan érintette a konfliktus. A Ras Laffan létesítményt, ahol a világ legnagyobb cseppfolyósító üzeme működik, kétszer is iráni támadás érte. A komplexum tizennégy cseppfolyósító sorából (train) kettő súlyosan megrongálódott. Ez az exportkapacitás mintegy 17 százalékát teszi ki.
A gázban gazdag emírség becslése szerint a helyreállítás három-öt évet is igénybe vehet.
A működőképes egységek újraindítása is hetekbe telhet. A folyamatot ugyanis a berendezések védelme érdekében csak fokozatosan, soronként lehet végrehajtani.
Az olajmezőkön a kitermelés újraindítása sem egyszerű, a rétegnyomás helyreállítása különösen időigényes folyamat. A Rystad Energy energetikai tanácsadó cég szakértője, Aditya Saraswat szerint egy kisebb mező újraindítása nagyjából négy hetet vesz igénybe. Ez az időtartam magában foglalja az összes biztonsági protokoll betartását.
Egy nagyobb mező esetében a folyamat akár hat hétig is eltarthat.
Irakban a termelés mintegy 80 százalékkal esett vissza, ráadásul a háború kitörésekor evakuált külföldi szakemberek hiánya tovább lassíthatja a munkálatokat. A Wood Mackenzie tanácsadó cég szerint hat-kilenc hónapba telhet, mire az ország visszatér a háború előtti, napi négymillió hordót meghaladó szintre.
Szaúd-Arábia helyzete valamivel kedvezőbb, mivel a termelés mindössze 25 százalékkal csökkent. A királyság emellett jelentős pénzügyi, emberi és logisztikai erőforrásokkal rendelkezik a gyors helyreállításhoz. A régió egészében azonban jóval súlyosabb a helyzet.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol összesítése szerint a harcok során hetvenöt energetikai létesítmény – köztük finomítók, olajmezők és exportterminálok – sérült meg.
Jelenleg a legfőbb szűk keresztmetszetet nem a kitermelés, hanem a szállítás jelenti: az öbölbeli kikötők tárolólétesítményei teljesen megteltek. Amíg ezeket nem sikerül olajszállító tankerek segítségével kiüríteni, a termelés növelésének sincs értelme.
A hajótulajdonosok és a biztosítók azonban egyelőre kivárnak miután Teherán bejelentette, a jövőben tranzitdíjat követelne minden olyan szállítmány után, amely áthalad a Hormuzi-szoroson. Ezt az elképzelést a régió országai várhatóan élesen ellenezni fogják.
A vita, kiegészülve a személyzet biztonságával kapcsolatos aggályokkal, hosszabb távon is akadályozhatja a tengeri forgalom normalizálódását.
