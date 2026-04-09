Javulnak az RSV-számok, de három kórházi mutató elrontja az összképet

A közismert nevén - helytelenül - influenzaszezonnak nevezett időszak az év tizennegyedik hetében tovább enyhült, de a kórházi számok nem tükrözik a javulást, sőt, az egyik ilyen mutató szerint a helyzet rosszabb, mint az elmúlt három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében. A kórházi kezelések 44 százaléka még mindig a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legmagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 13. hét végére elérte a 397-et.

Míg a légúti fertőzések szezonja egyértelműen lecsengőben van, három kórházi adat elrontja az összképet:

gyakorlatilag ugyanannyian vannak kórházban súlyos akut légúti fertőzéssel, mint egy hete,

az elmúlt három szezonnal összehasonlítva most volt a legmagasabb a kórházban kezeltek aránya az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest a 14. héten, és

az intenzív / szubintenzív ellátást igénylők száma is emelkedett.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 14. hetében (március 30. és április 5-e között) az országban 139 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 25,3%-kal kevesebben, mint a 13. héten, és 13 100 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-38,4%).

Idén mindkét mutatóban az 5. héten értük el a szezon csúcsát.

A 14. heti ARI szám a 2024-esnél magasabb, de alacsonyabb, mint 2023. és 2025. ugyanezen időszakában.

Az ILI szám a 14. héten csak 2024-ben ilyenkor volt kicsivel alacsonyabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 9,4%-ra csökkent 11,4%-ról, ami magasabb, mint két éve (8,9%), viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a negyedik legmagasabb 14. heti számot láthatjuk idén.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 14. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták: esés után RSV-s emelkedés

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál az 51. héten következett be a fordulat, és -ahogy azt öt hete valószínűsítetteük - az RSV a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya. Onnan azonban szerencsére visszafordult, de a 13. héten még mindig 18,8%-on áll, hogy onnan ismét felpattanjon 22,5%-ra a 14. héten.

Az alábbi három grafikon közül a koronavírus pozitivitási rátákat ábrázolón általánosságban az előző három szezonnál enyhébb időszakot látunk idén.

Az influenza pozitivitási rátáját mutatót annyiban emelnénk ki, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár nyolcadik hete.

Az RSV-grafikon épp az ellenkező okból érdekes, mivel

a 12. hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta. a grafikont is át kellett skáláznunk, hogy ráférjen a 33,3%-os arány, ami a 2023 első hetében elért 24,1%-os csúcsot is messze meghaladta. A fordulat 18,8%-ra vitte le a 13. heti számot, majd jött egy újabb ugrás 22,5%-ra

Alig javul a kórházi helyzet, sőt...

A 14. héten 174 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami stagnálást jelent az egy héttel ezelőtti 175 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közt két covidos volt, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek negyede volt koronavírusos. A kórházak tavaly (170) és két éve (128) és három éve is (166) kevesebb SARI-beteget vettek fel a 15. héten.

A 174 beteg közül 18-nak volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami kettővel több a 13. heti számnál. Ez 10,3%-os arányt és további romlást jelent az előző heti 9,1% és az azelőtti 8,5%-hoz képest.

A SARI-betegek több mint negyede tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 46),

MÍG 56,3%-UK (98) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 75 ÉS 44% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában. A 13. héten újabb kisebb negaítv változást látunk.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban. Legalábbis ez volt igaz a 11. hétig, amikor viszont már rosszabb volt a helyzet, mint 2024 azonos hetében. A 12. hét pedig újabb romlást és egyúttal az elmúlt négy év legmagasabb arányát hozta.

Innen jött a korrekció a 13. héten, amikor már "csak" a 3. legmagasabb arányt láttuk, csak sajnos a 14. héten újabb ugrást látunk az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár tizennegyedik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést. A 9-11. héten az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legalacsonyabb számot láttuk idén, viszont a 12. hét emelkedést hozott (7%-ra, 5,1%-ról), amit egy újabb korrekció követett, 3,4%-ra majd a 14. héten 2,3%-ra.

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya, sőt ez 0% volt a 13. héten és csak 1,1% a 14. héten.

A 14. héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 44,3%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Az RSV okozta SARI megbetegedések 92,2%-a (71 fő) a 0-5 évesekközött fordult elő.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók több mint fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a tizennegyedik héten. Ez mintegy 70 800 gyereket jelent, ami nagyjából 24 500 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 33 900-an - a betegek 24,3%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt 9600 fős volt a csökkenés.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 14. heti szám a legfiatalabbak körében alacsonyabb volt, mint egy éve, de magasabb, mint két éve.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 14. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, nagyjából 5000 beteggel, ami az ILI kategória 38,7%-a. A 15-34 éves korosztály is erősen érintett, 30,3%-kal és 4000 beteggel.

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint tavaly és erősebben, mint két évvel ezelőtt, legalábbis a megbetegedések számát illetően. A gyerekek aránya az összes ILI-hez viszonyítva alacsonyabb volt idén a 14. héten, mint egy évvel korábban, de jóval magasabb, mint két éve.

Hepatitis fertőzések - hajszálnyival az egy évvel ezelőtti csúcs felett

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 22 új esetet jelentett a 13. hétre, amivel 397-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is egy picivel rosszabb a helyzet. Ha azonban a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első tizenhárom héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 163 megbetegedéssel (41,1%), őt követi Budapest (89, 22,4%), Pest (29, 7,3%), Szabolcs (28, 7,1%), valamint Heves (26, 6,6%).

