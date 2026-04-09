Kimondták, amit senki sem akart hallani: visszatérhetnek a járvány idején látott rendkívüli intézkedések

Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szerint rendkívüli európai válaszra, az államadósság-szabályok feloldására lehet szükség, miközben Brüsszel egyelőre úgy látja, nem teljesülnek a lazítás feltételei.

Az Európai Uniónak fontolóra kellene vennie a költségvetési szabályok ideiglenes felfüggesztését, ha a közel-keleti válság elhúzódik – véli az olasz pénzügyminiszter, Giancarlo Giorgetti a Bloomberg szertin.

A római szenátusban arról beszélt,

ha a konfliktus nem oldódik meg gyorsan, akkor komoly és konstruktív mérlegelésre lesz szükség a stabilitási és növekedési paktum átmeneti felfüggesztéséről.

Giorgetti azt is jelezte, hogy egy újabb, közös európai válságkezelő válaszra lehet szükség, hasonlóan ahhoz, ahogy az EU a koronavírus-járvány idején járt el. Ennek részeként rendkívüli intézkedések is szóba kerülhetnek, például az energia- és üzemanyagár-emelkedésekből származó extra profitszerzés megadóztatása.

A stabilitási és növekedési paktum az EU költségvetési szabályrendszere, amely azt hivatott biztosítani, hogy a tagállamok ne engedjék elszállni az államháztartási hiányt és az államadósságot. A legismertebb küszöbök szerint a költségvetési hiány főszabály szerint nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósság pedig elvileg a GDP 60 százaléka alatt kellene maradjon, vagy legalábbis hiteles csökkenő pályán kell mozognia. A rendszer lényege, hogy normál időszakban fiskális fegyelmet kényszerítsen ki, válsághelyzetben viszont bizonyos feltételek mellett lehetőséget adjon az eltérésre. Ezt szolgálja az úgynevezett általános mentesítési záradék is, amely súlyos gazdasági visszaesés esetén lehetővé teszi, hogy a tagállamok átmenetileg lazábban költekezzenek anélkül, hogy azonnal uniós eljárások indulnának ellenük.

A mostani vita azért különösen érzékeny, mert az EU a Covid-járvány és az azt követő energiaválság idején már egyszer felfüggesztette ezeket a szabályokat, hogy a kormányok nagy összegű támogatásokkal védhessék a háztartásokat és a vállalatokat. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági ügyekért felelős egyik vezető tisztviselője ugyanakkor óvatosabb álláspontra helyezkedett: arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti tűzszünet ellenére továbbra is fennáll a stagfláció veszélye, vagyis az, hogy gyenge növekedés mellett magas marad az infláció.

Szerinte azonban az uniós szabályok menekülési záradékának aktiválásához súlyos gazdasági visszaesésre lenne szükség, és jelenleg még nem ez a helyzet. Ez alapján Brüsszel egyelőre nem látja automatikusan indokoltnak a lazítást.

Az olasz belpolitikai és gazdasági háttér is magyarázza Giorgetti felvetését. Giorgia Meloni kormánya 2025-ben nem tudta teljesíteni az EU 3 százalékos hiánykorlátját, mivel a deficit 3,1 százalék lett, és az idei kilátások sem kedvezőek. Az olasz jegybank nemrég 0,5 százalékra vágta vissza a 2026-os és 2027-es növekedési előrejelzést, vagyis Olaszország aligha számíthat erősebb növekedésre a hiány leszorításában. Giorgetti ennek ellenére igyekezett bizakodó hangot megütni: azt mondta, a friss statisztikák nem utalnak az olasz gazdaság szerkezeti romlására, és korábban sem volt ritka, hogy a túl pesszimista előrejelzéseket később a tényleges adatok felülírták.

