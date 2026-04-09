Küszöbön a legrosszabb forgatókönyv: brutális adósságcsapda zárul rá az országokra

A világ országai egyre kevesebb költségvetési mozgástérrel rendelkeznek a válságok kezelésére – figyelmeztetett Kristalina Georgieva a Reuters szerint. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója egyúttal óva intette a kormányokat az erőn felüli kiadásoktól.

Szinte minden országban megemelkedett az államadósság szintje. Eközben a kamatkörnyezet is szigorúbbá vált, ami tovább rontja a pénzügyi helyzetet

– hangsúlyozta Georgieva az IMF és a Világbank tavaszi ülésszakát megelőző rendezvényen.

Ez a kettős nyomás egyre szűkülő költségvetési mozgásteret eredményez, ami erősen korlátozza a kormányok válságkezelő képességét. Az IMF vezetője külön kiemelte, hogy az adósságszolgálat az állami büdzsék egyre nagyobb hányadát emészti fel.

A szakember szerint a kormányoknak mielőbb konszolidálniuk kell költségvetési politikájukat, hogy növelhessék gazdaságuk ellenálló képességét.

Georgieva végül arra is figyelmeztetett, hogy az államok ne vezessenek be teherbíró képességüket meghaladó intézkedéseket az energia- és egyéb árak mesterséges letörése érdekében.

Forrás: Reuters

