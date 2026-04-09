Megnyugtató hírek érkeztek Magyarország szomszédjából: rekordot mértek a gigantikus finomítónál

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter bejelentése szerint

a Rompetrol tulajdonában lévő létesítmény karbantartását rekordidő alatt végezték el.

A finomító működése kulcsfontosságú, hiszen a belföldi benzin- és gázolajfogyasztás mintegy 27 százalékát biztosítja. A vállalat tavaly megközelítőleg 5,8 millió tonna finomított kőolajterméket állított elő, ebből 1,6 millió tonnát tett ki a benzin, és 2,52 millió tonnát a gázolaj.

A tárcavezető tájékoztatása alapján a megtermelt üzemanyagot elsősorban a vállalat saját kiskereskedelmi hálózatába irányítják, ezzel is segítve a folyamatos kiszolgálást. Az ellátórendszer ugyanakkor felkészült a váratlan piaci eseményekre is. Egy esetleges kritikus helyzet kialakulásakor a finomító képes gyorsan átcsoportosítani a megnövekedett kereslet fedezéséhez szükséges mennyiségeket.

