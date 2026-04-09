Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas

Az Economist Intelligence Unit (EIU) éves Demokrácia Indexe nyolc éven át tartó csökkenést követően a pontszámok stabilizálódását mutatja 2025-ben, ami a demokrácia globális eróziójának megállására utal. Az országok közel háromnegyedének pontszáma az elmúlt évben változatlan maradt vagy javult, és a globális index 0,02 ponttal emelkedett – ez az egyik legnagyobb növekedés 2012 óta. Magyarország azonban kevesebb pontot gyűjtött, mint az előző felmérésben és - öt helyet lecsúszva, „hiányos demokráciaként” - 55. lett a 167 országot számláló listán.

Az index a magasabb rangú „teljes demokráciák” és az alacsonyabb rangú „autoriter rendszerek” esetében figyelemre méltó stabilitást mutat. Az alacsonyabb rangú „hiányos demokráciák” és a magasabb rangú „hibrid rendszerek” esetében tapasztalható változások jelzik, hogy a demokrácia eróziója valószínűleg véget ért.

A Demokrácia Index, amely 167 ország és terület demokráciájának állapotát méri, a választási folyamatokat, a kormányzást, a polgári szabadságjogokat, a politikai részvételt és a politikai kultúrát értékeli. Azokat az erőket vizsgálja, amelyek világszerte hatással vannak a választásokra, a kormányzásra és a politikai stabilitásra.

Északi fény

Norvégia immár 16. éve stabilan tartja vezető pozícióját mint a világ legdemokratikusabb országa. A Top10-ben is az északi országokat dominálnak – Dánia, Izland, Finnország, Norvégia, Svédország jelentik a „teljes demokráciák” horgonyát.

Új-Zéland megtartotta második helyét, míg Kanada öt helyet lépett előre, 8,37 pontot gyűjtve a 2024-es 8,27 után. Utóbbit nagyban segítette, hogy a választásokon az elmúlt 30 év legmagasabb részvételi arányát jegyezték fel, amire sokan a Donald Trump MAGA politikájának felmutatott középső ujjként tekintettek. (MAGA = Make America Great Again / Tegyük Amerikát Újra Naggyá.)

Dánia négy helyet lépett előre, ami szintén Trumpnak (is) köszönhető. A kormányzat működésére kapott pontok számát gyarapították azáltal, hogy a dán kormány sikeresen elrontotta az amerikai elnök Grönland iránt felbugyogó étvágyát.

Míg a legtöbb régióban stabilizálódott a helyzet, az Egyesült Államok pontszáma 7,85-ről 7,65-re esett vissza, ezzel az USA a globális rangsorban a 28. helyről a 34. helyre csúszott vissza, ami a demokratikus normák és a polgári szabadságjogok 2025 januárjában, Donald Trump beiktatása óta tapasztalható eróziójának tudható be. Az ország 2016 óta a „hiányos demokráciák” táborába tartozik.

Aratnak az autoriterek

A kormányzati struktúrák közül az egyik legkitartóbb az autoriter rezsim, amely korlátozza mind a polgári szabadságjogokat, mind a politikai részvételt. 2025-ben Angola volt az egyedüli „új srác” az „autoriter rezsimek” között, amelyek a világ népességének 39,2%-át kormányozzák.

Az autoriter rezsimek után az országok számát (48) és a világ népességét (38,4%) tekintve a második legnagyobb kategória a „hiányos demokrácia”. E kategória jellemzőinek vizsgálatakor fontos megjegyezni, hogy a demokrácia természeténél fogva hiányos, messze nem tökéletes. Sok ország a teljes és a hiányos demokrácia állapota között ingadozik, és pontszámaik évről évre a két kategória közötti szűk tartományban változnak.

Ha egy viszonylag közeli példát keresünk erre, ott van mindjárt Franciaország (26. hely), amelyet 2024-ben „hiányos demokráciának” minősítettek, de a 2025-ös listán újra a „teljes demokrácia” besorolást kapta, mivel a pandémiás korlátozások után a személyes szabadságjogok terén folytatódott a normalizálódás. Négy ország lépett át a hibrid rendszerekből a hiányos demokráciák közé: Románia (69. hely), Malawi (70. hely), Szenegál (72. hely) és Paraguay (73. hely).

A legnagyobb fejlődést Latin-Amerika és a Karib-térség mutatta. Kilenc évnyi visszaesés után a pontszámok a régió országainak több mint felében emelkedtek, amit a fokozott politikai részvétel is elősegített.

Magyarország és a demokrácia

Magyarország demokrácia pontszáma 6,51-re esett 6,72-ről, és ezzel már elég jelentős távolságra került a 2006-os, 7,53 pontos csúcstól.

Helyezés tekintetében öt egységgel romlott a helyzet és már csak az 55. helyre sorolták az országot 167 között. A 2006 és 2025 közötti pontszámok átlaga 6,84-re jön ki, ettől jócskán elmarad a tavalyi, ami mindössze 0,01-gyel magasabb a mindenkori legalacsonyabbnál (6,50 2021-ben).

Az EIU jelentése a közelgő választásról is szót ejt.

A 2026-os év során Kelet-Európában és Közép-Ázsiában sorra kerülő választások kulcsfontosságúak a régió demokratikus hanyatlásának megfordításához,

írják.

Megemlítik, hogy Orbán Viktor Fideszének kihívója, a jobbközép Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza),

helyreállítaná a kapcsolatokat az EU-val, miközben lépéseket tenne a mélyen gyökerező nepotizmus felszámolására, ami pozitív hatással lenne a kormány működésére, a politikai részvételre, a politikai kultúrára és a polgári szabadságjogokra.

Az EIU szerint a Tisza győzelme azonban nem jelentené a szélsőjobboldal végét a régióban, ahol a választók egyre inkább elfordulnak a politikától, és alacsony a bizalmuk a kormány és a politikai pártok iránt.

Bár továbbra is arra számítunk, hogy a Fidesz valamilyen formában kiharcolja a győzelmet, a hatalomban maradáshoz valószínűleg egy szélsőjobboldali párttal kell majd együttműködnie. Ez a választás előjelként szolgálhat a populista szélsőjobboldal térnyerésére,

írják.

A szélsőjobboldali párt itt természetesen a Mi Hazánk, amely nagyjából az egyetlen a kis pártok közül, amelynek egyes közvéleménykutatások szerint van esélye megszerezni az érvényesen leadott szavaztok legalább öt százalékát, ami a parlamentbe jutás feltétele.

Amikor ránk virrad a sötétség

A radikális párt a Virradat Program 2.0-t csapta ki az asztalra a 2026-os választásokra. Ennek központi eleme a „magyar önrendelkezés” visszaállítása, amely több ponton is direkt jogi vagy politikai konfliktusba kerülne az Európai Unió alapelveivel és szerződéseivel.

A halálbüntetés visszaállítása

A cél a legsúlyosabb, élet elleni bűncselekmények esetén a halálbüntetés alkalmazása. Itt találjuk a legdurvább összeférhetetlenséget, ugyanis az EU Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (6. és 13. jegyzőkönyv) abszolút tiltja a halálbüntetést. A visszaállítása Magyarország tagságának azonnali felfüggesztését (7-es cikkely) vagy kizárását vonná maga után.

A „vendégmunkás-biznisz” leállítása és „nulla migráció”

A cél a harmadik országbeli (nem EU-s) munkavállalók behozatalának teljes tilalma és a határőrizet fegyveres megerősítése. Bár a kvótákat sok tagállam ellenzi, a Mi Hazánk által hirdetett kollektív kiutasítások és a menedékjog teljes elutasítása sérti az EU-s menekültügyi eljárásokat és a nemzetközi egyezményeket. Emellett a munkaerő szabad áramlásának korlátozása (ha EU-s polgárokra is vonatkozna) az egységes piac alapelveibe ütközne. A témáról itt írtunk nemrég bővebben:

„LMBTQ-propaganda” és szegregáció az oktatásban

Itt a cél a szexuális kisebbségek megjelenítésének teljes tiltása - Dúró Dóra ismét darálhatna - és a „deviáns” tanulók elkülönítése az iskolákban. Ez közvetlenül sérti az EU antidiszkriminációs törvényeit és az emberi méltósághoz való jogot. Magyarország ellen már jelenleg is folynak kötelezettségszegési eljárások hasonló (gyermekvédelminek nevezett) törvények miatt.

Szibériai bérrabtartás

Bizonyos bűncselekmény kategóriák elkövetői automatikusan oroszországi, jellemzően szibériai börtönökbe kerülnének, rendkívül kemény körülmények közé. Ide sorolja a párt a következőket: politikai bűnözők, többszörös visszaesők, minősített emberölést elkövetők, különösen kegyetlen bűnözők, rablógyilkosok, pedofilok vagy például az „etnikai alapon szerveződő bűnbandák vezetői” - igen, a „cigánybűnözés" -, tehát „a legszörnyűbb és a társadalom számára leginkább káros bűnözők.” A cinikus humort sem mellőzve azt írják, a szibériai kiruccanás „lényege az elrettentő erő. Oroszországban nem működik a strasbourgi bíróság, nem lehet kártérítést kapni, ha nem sütött be a nap a zárkába.”

„Csendőrség” felállítása

A rendőrség mellett vagy helyett egy vidéki közbiztonságra fókuszáló rendvédelmi szerv létrehozása a cél. A prevenciót és bűnmegelőzést így képzeli el a párt: "A tekintélyt parancsoló egyenruhát viselő, különleges kiképzést kapó csendőrség már megjelenésével is elriasztaná a bűnözőket."

Készpénzhasználat alkotmányos védelme

Alkotmányba akarják foglalni a készpénzes fizetés jogát, ellenezve a digitális jegybankpénzt. Az Európai Központi Bank (EKB) és az EU törekszik a digitális euró bevezetésére és a pénzmosás elleni harc jegyében a készpénzforgalom korlátozására. Egy ilyen magyar szabályozás monetáris politikai konfliktust okozna az uniós irányelvekkel.

Élelmiszer-önrendelkezés és védővámok

Míg itt a magyar gazdák védelmét célozzák azzak, hogy védővámokat vezetnének be a beáramló külföldi árukra, ez az EU-s belső piac (vámunió) alapjait rombolná le. Tagállam nem vethet ki vámot másik tagállam áruira; ez az uniós tagság gazdasági lényegének feladását jelentené.

A Virradat Program 2.0 megvalósítása a jelenlegi formájában gyakorlatilag egyet jelentene a Huxittal (Magyarország kilépésével az EU-ból), mivel a pontok többsége jogilag összeegyeztethetetlen az uniós alapszerződésekkel.

Korrupcióban király

Magyarország a 2025-ös Korrupció Érzékelési Indexében (Corruption Perceptions Index – CPI) a 2024-as eredményéhez képest egy pontot veszített, és 40 ponttal a globális lista 82. helyéről a 84. helyére csúszott vissza. Ez a valaha mért legrosszabb pontszám és a leggyengébb helyezés Magyarország esetében.

Ezzel Magyarország sorozatban negyedik éve lett utolsó az uniós tagállamok között, igaz most Bulgáriával együtt osztozik a sereghajtó helyen. Magyarország a legjelentősebb visszaesést produkálta az uniós tagállamok között az elmúlt tizenhárom évben: 2012 és 2025 között 15 pontot esett a mutatója.

És még egy svéd csepp a magyar kupába...

A svéd Göteborgi Egyetem Politikatudományi Karának kutatóintézete, a V-Dem (Varieties of Democracy) Institute a „választási autokráciák” közé sorolja Magyarországot 2018 óta. Az intézet legutóbbi felmérése 2025 végén a világon 92 autokrácia és 87 demokrácia működött. A világ népességének 74%-a (6 milliárd ember) él autokráciában, és csupán 7%-a (0,6 milliárd ember) liberális demokráciában.

Magyarország az autokratizálódó országok között vezető helyet vívott ki magának, a legtöbb pontot ő veszítette a Liberális Demokrácia Indexen (LDI).

A 10 legjelentősebb „önállóan” autokratizálódó ország, 2025. Jelmagyarázat: "+" = liberális demokrácia, négyzet = választási demokrácia, háromszög = választási autokrácia, kör = zárt autokrácia. A 15. ábra az autokratizálódó országok közül az első 10 helyen álló országok LDI-értékeit ábrázolja. Forrás: V-Dem Institute

