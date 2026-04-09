Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas
Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas

Az Economist Intelligence Unit (EIU) éves Demokrácia Indexe nyolc éven át tartó csökkenést követően a pontszámok stabilizálódását mutatja 2025-ben, ami a demokrácia globális eróziójának megállására utal. Az országok közel háromnegyedének pontszáma az elmúlt évben változatlan maradt vagy javult, és a globális index 0,02 ponttal emelkedett – ez az egyik legnagyobb növekedés 2012 óta. Magyarország azonban kevesebb pontot gyűjtött, mint az előző felmérésben és - öt helyet lecsúszva, „hiányos demokráciaként” - 55. lett a 167 országot számláló listán.

Az index a magasabb rangú „teljes demokráciák” és az alacsonyabb rangú „autoriter rendszerek” esetében figyelemre méltó stabilitást mutat. Az alacsonyabb rangú „hiányos demokráciák” és a magasabb rangú „hibrid rendszerek” esetében tapasztalható változások jelzik, hogy a demokrácia eróziója valószínűleg véget ért.

260409EIU04

A Demokrácia Index, amely 167 ország és terület demokráciájának állapotát méri, a választási folyamatokat, a kormányzást, a polgári szabadságjogokat, a politikai részvételt és a politikai kultúrát értékeli. Azokat az erőket vizsgálja, amelyek világszerte hatással vannak a választásokra, a kormányzásra és a politikai stabilitásra.

Északi fény

Norvégia immár 16. éve stabilan tartja vezető pozícióját mint a világ legdemokratikusabb országa. A Top10-ben is az északi országokat dominálnak – Dánia, Izland, Finnország, Norvégia, Svédország jelentik a „teljes demokráciák” horgonyát.

Új-Zéland megtartotta második helyét, míg Kanada öt helyet lépett előre, 8,37 pontot gyűjtve a 2024-es 8,27 után. Utóbbit nagyban segítette, hogy a választásokon az elmúlt 30 év legmagasabb részvételi arányát jegyezték fel, amire sokan a Donald Trump MAGA politikájának felmutatott középső ujjként tekintettek. (MAGA = Make America Great Again / Tegyük Amerikát Újra Naggyá.)

Dánia négy helyet lépett előre, ami szintén Trumpnak (is) köszönhető. A kormányzat működésére kapott pontok számát gyarapították azáltal, hogy a dán kormány sikeresen elrontotta az amerikai elnök Grönland iránt felbugyogó étvágyát.

Míg a legtöbb régióban stabilizálódott a helyzet, az Egyesült Államok pontszáma 7,85-ről 7,65-re esett vissza, ezzel az USA a globális rangsorban a 28. helyről a 34. helyre csúszott vissza, ami a demokratikus normák és a polgári szabadságjogok 2025 januárjában, Donald Trump beiktatása óta tapasztalható eróziójának tudható be. Az ország 2016 óta a „hiányos demokráciák” táborába tartozik.

Aratnak az autoriterek

A kormányzati struktúrák közül az egyik legkitartóbb az autoriter rezsim, amely korlátozza mind a polgári szabadságjogokat, mind a politikai részvételt. 2025-ben Angola volt az egyedüli „új srác” az „autoriter rezsimek” között, amelyek a világ népességének 39,2%-át kormányozzák.

Az autoriter rezsimek után az országok számát (48) és a világ népességét (38,4%) tekintve a második legnagyobb kategória a „hiányos demokrácia”. E kategória jellemzőinek vizsgálatakor fontos megjegyezni, hogy a demokrácia természeténél fogva hiányos, messze nem tökéletes. Sok ország a teljes és a hiányos demokrácia állapota között ingadozik, és pontszámaik évről évre a két kategória közötti szűk tartományban változnak.

Ha egy viszonylag közeli példát keresünk erre, ott van mindjárt Franciaország (26. hely), amelyet 2024-ben „hiányos demokráciának” minősítettek, de a 2025-ös listán újra a „teljes demokrácia” besorolást kapta, mivel a pandémiás korlátozások után a személyes szabadságjogok terén folytatódott a normalizálódás. Négy ország lépett át a hibrid rendszerekből a hiányos demokráciák közé: Románia (69. hely), Malawi (70. hely), Szenegál (72. hely) és Paraguay (73. hely).

A legnagyobb fejlődést Latin-Amerika és a Karib-térség mutatta. Kilenc évnyi visszaesés után a pontszámok a régió országainak több mint felében emelkedtek, amit a fokozott politikai részvétel is elősegített.

Magyarország és a demokrácia

Magyarország demokrácia pontszáma 6,51-re esett 6,72-ről, és ezzel már elég jelentős távolságra került a 2006-os, 7,53 pontos csúcstól.

Helyezés tekintetében öt egységgel romlott a helyzet és már csak az 55. helyre sorolták az országot 167 között. A 2006 és 2025 közötti pontszámok átlaga 6,84-re jön ki, ettől jócskán elmarad a tavalyi, ami mindössze 0,01-gyel magasabb a mindenkori legalacsonyabbnál (6,50 2021-ben).

260409EIU01

Az EIU jelentése a közelgő választásról is szót ejt.

A 2026-os év során Kelet-Európában és Közép-Ázsiában sorra kerülő választások kulcsfontosságúak a régió demokratikus hanyatlásának megfordításához,

írják.

Megemlítik, hogy Orbán Viktor Fideszének kihívója, a jobbközép Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza),

helyreállítaná a kapcsolatokat az EU-val, miközben lépéseket tenne a mélyen gyökerező nepotizmus felszámolására, ami pozitív hatással lenne a kormány működésére, a politikai részvételre, a politikai kultúrára és a polgári szabadságjogokra.

Az EIU szerint a Tisza győzelme azonban nem jelentené a szélsőjobboldal végét a régióban, ahol a választók egyre inkább elfordulnak a politikától, és alacsony a bizalmuk a kormány és a politikai pártok iránt.

Bár továbbra is arra számítunk, hogy a Fidesz valamilyen formában kiharcolja a győzelmet, a hatalomban maradáshoz valószínűleg egy szélsőjobboldali párttal kell majd együttműködnie. Ez a választás előjelként szolgálhat a populista szélsőjobboldal térnyerésére,

írják.

A szélsőjobboldali párt itt természetesen a Mi Hazánk, amely nagyjából az egyetlen a kis pártok közül, amelynek egyes közvéleménykutatások szerint van esélye megszerezni az érvényesen leadott szavaztok legalább öt százalékát, ami a parlamentbe jutás feltétele.

Amikor ránk virrad a sötétség

A radikális párt a Virradat Program 2.0-t csapta ki az asztalra a 2026-os választásokra. Ennek központi eleme a „magyar önrendelkezés” visszaállítása, amely több ponton is direkt jogi vagy politikai konfliktusba kerülne az Európai Unió alapelveivel és szerződéseivel.

  • A halálbüntetés visszaállítása

A cél a legsúlyosabb, élet elleni bűncselekmények esetén a halálbüntetés alkalmazása. Itt találjuk a legdurvább összeférhetetlenséget, ugyanis az EU Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (6. és 13. jegyzőkönyv) abszolút tiltja a halálbüntetést. A visszaállítása Magyarország tagságának azonnali felfüggesztését (7-es cikkely) vagy kizárását vonná maga után.

  • A „vendégmunkás-biznisz” leállítása és „nulla migráció”

A cél a harmadik országbeli (nem EU-s) munkavállalók behozatalának teljes tilalma és a határőrizet fegyveres megerősítése. Bár a kvótákat sok tagállam ellenzi, a Mi Hazánk által hirdetett kollektív kiutasítások és a menedékjog teljes elutasítása sérti az EU-s menekültügyi eljárásokat és a nemzetközi egyezményeket. Emellett a munkaerő szabad áramlásának korlátozása (ha EU-s polgárokra is vonatkozna) az egységes piac alapelveibe ütközne. A témáról itt írtunk nemrég bővebben:

  • „LMBTQ-propaganda” és szegregáció az oktatásban

Itt a cél a szexuális kisebbségek megjelenítésének teljes tiltása - Dúró Dóra ismét darálhatna - és a „deviáns” tanulók elkülönítése az iskolákban. Ez közvetlenül sérti az EU antidiszkriminációs törvényeit és az emberi méltósághoz való jogot. Magyarország ellen már jelenleg is folynak kötelezettségszegési eljárások hasonló (gyermekvédelminek nevezett) törvények miatt.

  • Szibériai bérrabtartás

Bizonyos bűncselekmény kategóriák elkövetői automatikusan oroszországi, jellemzően szibériai börtönökbe kerülnének, rendkívül kemény körülmények közé. Ide sorolja a párt a következőket: politikai bűnözők, többszörös visszaesők, minősített emberölést elkövetők, különösen kegyetlen bűnözők, rablógyilkosok, pedofilok vagy például az „etnikai alapon szerveződő bűnbandák vezetői” - igen, a „cigánybűnözés" -, tehát „a legszörnyűbb és a társadalom számára leginkább káros bűnözők.” A cinikus humort sem mellőzve azt írják, a szibériai kiruccanás „lényege az elrettentő erő. Oroszországban nem működik a strasbourgi bíróság, nem lehet kártérítést kapni, ha nem sütött be a nap a zárkába.”

  • „Csendőrség” felállítása

A rendőrség mellett vagy helyett egy vidéki közbiztonságra fókuszáló rendvédelmi szerv létrehozása a cél. A prevenciót és bűnmegelőzést így képzeli el a párt: "A tekintélyt parancsoló egyenruhát viselő, különleges kiképzést kapó csendőrség már megjelenésével is elriasztaná a bűnözőket."

  • Készpénzhasználat alkotmányos védelme

Alkotmányba akarják foglalni a készpénzes fizetés jogát, ellenezve a digitális jegybankpénzt. Az Európai Központi Bank (EKB) és az EU törekszik a digitális euró bevezetésére és a pénzmosás elleni harc jegyében a készpénzforgalom korlátozására. Egy ilyen magyar szabályozás monetáris politikai konfliktust okozna az uniós irányelvekkel.

  • Élelmiszer-önrendelkezés és védővámok

Míg itt a magyar gazdák védelmét célozzák azzak, hogy védővámokat vezetnének be a beáramló külföldi árukra, ez az EU-s belső piac (vámunió) alapjait rombolná le. Tagállam nem vethet ki vámot másik tagállam áruira; ez az uniós tagság gazdasági lényegének feladását jelentené.

A Virradat Program 2.0 megvalósítása a jelenlegi formájában gyakorlatilag egyet jelentene a Huxittal (Magyarország kilépésével az EU-ból), mivel a pontok többsége jogilag összeegyeztethetetlen az uniós alapszerződésekkel.

Korrupcióban király

Magyarország a 2025-ös Korrupció Érzékelési Indexében (Corruption Perceptions Index – CPI) a 2024-as eredményéhez képest egy pontot veszített, és 40 ponttal a globális lista 82. helyéről a 84. helyére csúszott vissza. Ez a valaha mért legrosszabb pontszám és a leggyengébb helyezés Magyarország esetében. 

Ezzel Magyarország sorozatban negyedik éve lett utolsó az uniós tagállamok között, igaz most Bulgáriával együtt osztozik a sereghajtó helyen. Magyarország a legjelentősebb visszaesést produkálta az uniós tagállamok között az elmúlt tizenhárom évben: 2012 és 2025 között 15 pontot esett a mutatója.

És még egy svéd csepp a magyar kupába...

A svéd Göteborgi Egyetem Politikatudományi Karának kutatóintézete, a V-Dem (Varieties of Democracy) Institute a „választási autokráciák” közé sorolja Magyarországot 2018 óta. Az intézet legutóbbi felmérése 2025 végén a világon 92 autokrácia és 87 demokrácia működött. A világ népességének 74%-a (6 milliárd ember) él autokráciában, és csupán 7%-a (0,6 milliárd ember) liberális demokráciában.

Magyarország az autokratizálódó országok között vezető helyet vívott ki magának, a legtöbb pontot ő veszítette a Liberális Demokrácia Indexen (LDI).

A 10 legjelentősebb „önállóan” autokratizálódó ország, 2025. Jelmagyarázat: "+" = liberális demokrácia, négyzet = választási demokrácia, háromszög = választási autokrácia, kör = zárt autokrácia. A 15. ábra az autokratizálódó országok közül az első 10 helyen álló országok LDI-értékeit ábrázolja. Forrás: V-Dem Institute
