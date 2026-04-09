Nőtt a német külkereskedelem
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a német kivitel februárban 135,2 milliárd eurót tett ki. Ez 3,6 százalékos havi növekedést jelent. A behozatal 115,4 milliárd euróra rúgott, amely 4,7 százalékkal haladta meg a januári szintet.
A külkereskedelmi mérleg így 19,8 milliárd eurós többlettel zárt.
Ez némileg elmarad a januári 20,3 milliárd eurós szufficittől, de meghaladja a 2025. februári 17,6 milliárd eurós értéket.
Az EU-n belüli kereskedelem kifejezetten erős hónapot zárt
A tagállamokba irányuló export 5,8 százalékkal, 75,9 milliárd euróra emelkedett, míg az onnan érkező import 5,1 százalékkal, 59,3 milliárd euróra nőtt. Különösen az euróövezeten kívüli uniós országokba irányuló kivitel ugrott meg, amely 7,4 százalékos bővüléssel 23,2 milliárd eurót ért el.
Az EU-n kívüli államokkal folytatott kereskedelem vegyesebb képet fest
A harmadik országokba irányuló export mindössze 0,8 százalékkal nőtt, így 59,4 milliárd eurót tett ki. Ezzel szemben az import 4,4 százalékkal, 56,2 milliárd euróra emelkedett. Szembetűnő az Egyesült Államokba irányuló export visszaesése. A kiigazított adatok szerint a kivitel havi szinten 7,5, éves összevetésben pedig 13,3 százalékkal csökkent, megállva 12,2 milliárd eurónál. Ennek ellenére továbbra is az Egyesült Államok Németország legnagyobb exportpiaca.
Kína esetében egyértelműen a behozatal dominál
A távol-keleti országból érkező import 6,5 százalékkal, 15 milliárd euróra nőtt, miközben a német kivitel 2,5 százalékkal, 6,1 milliárd euróra mérséklődött. Az Oroszországgal folytatott kereskedelem továbbra is minimális szinten áll. Bár a kivitel havi szinten 26,9 százalékkal ugrott meg, abszolút értékben csupán 0,7 milliárd eurót tett ki. Ezzel párhuzamosan az orosz import mindössze 0,1 milliárd euróra zsugorodott.
