Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

A bank ügyféladatai alapján a magasabb jövedelmű háztartások nettó bére márciusban éves összevetésben 5,6 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben a közepes jövedelműeknél mindössze 2, az alacsony keresetűeknél pedig csupán 1 százalékos emelkedést mértek.

Ez az eltérés a 2015-ben induló adatsor kezdete óta a legnagyobbnak számít.

A K-alakú bérnövekedés hasonló mintázatot követ, mint amelyet számos kiskereskedelmi lánc, vendéglátóhely és szolgáltató a fogyasztói kereslet terén tapasztal. A tehetősebb amerikaiak vásárlóerejét a dinamikus bérnövekedés mellett a részvénypiaci vagyon is növeli. A közgazdászok ugyanakkor megosztottak abban a kérdésben, hogy a jómódú fogyasztók pontosan mekkora szerepet játszanak az aggregált kereslet alakításában.

David Tinsley, a Bank of America Institute vezető közgazdásza szerint a különbséget részben a bónuszok magyarázzák. A magas jövedelmű háztartásoknál az év első három hónapjában átlagosan nagyobb mértékben nőttek a teljesítményalapú juttatások. Ezzel párhuzamosan a közepes és alacsony jövedelműeknél az előző évhez képest visszaesés mutatkozott ezen a téren.

Tinsley rámutatott: még ha a bónuszok hatása az év során mérséklődik is, a K-alakú szerkezet tartóssága egyértelműen arra utal, hogy a bérdinamika továbbra is a magasabb jövedelmű rétegeknek kedvez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images