Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa
Gazdaság

Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

Portfolio
Az Egyesült Államokban egyre markánsabban rajzolódik ki a K-alakú bérnövekedés. A magasabb jövedelmű háztartások és az alacsonyabb keresetűek fizetésemelkedése közötti olló több mint egy évtizede nem látott mértékben nyílt szét – derül ki a Bank of America Institute elemzéséből - írta meg a Bloomberg.

A bank ügyféladatai alapján a magasabb jövedelmű háztartások nettó bére márciusban éves összevetésben 5,6 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben a közepes jövedelműeknél mindössze 2, az alacsony keresetűeknél pedig csupán 1 százalékos emelkedést mértek.

Ez az eltérés a 2015-ben induló adatsor kezdete óta a legnagyobbnak számít.

A K-alakú bérnövekedés hasonló mintázatot követ, mint amelyet számos kiskereskedelmi lánc, vendéglátóhely és szolgáltató a fogyasztói kereslet terén tapasztal. A tehetősebb amerikaiak vásárlóerejét a dinamikus bérnövekedés mellett a részvénypiaci vagyon is növeli. A közgazdászok ugyanakkor megosztottak abban a kérdésben, hogy a jómódú fogyasztók pontosan mekkora szerepet játszanak az aggregált kereslet alakításában.

David Tinsley, a Bank of America Institute vezető közgazdásza szerint a különbséget részben a bónuszok magyarázzák. A magas jövedelmű háztartásoknál az év első három hónapjában átlagosan nagyobb mértékben nőttek a teljesítményalapú juttatások. Ezzel párhuzamosan a közepes és alacsony jövedelműeknél az előző évhez képest visszaesés mutatkozott ezen a téren.

Tinsley rámutatott: még ha a bónuszok hatása az év során mérséklődik is, a K-alakú szerkezet tartóssága egyértelműen arra utal, hogy a bérdinamika továbbra is a magasabb jövedelmű rétegeknek kedvez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

