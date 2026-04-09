Példátlan sarcot vetne ki Irán a Hormuzi-szorosban: hamar megérkezett a határozott tiltás

Az ENSZ hajózási szakosított intézménye, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) határozottan elutasította azt az iráni felvetést, miszerint tranzitdíjat szednének a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. A szervezet szerint egy ilyen intézkedés veszélyes precedenst teremtene – számolt be a Reuters.

Iráni tisztségviselők azután vetették fel az áthaladási díj bevezetésének ötletét, hogy az Egyesült Államok és Teherán a héten kéthetes tűzszünetben állapodott meg. Az IMO szóvivője csütörtökön leszögezte, hogy

egyetlen nemzetközi megállapodás sem teszi lehetővé illetékek kivetését a nemzetközi tengerszorosokon való áthaladásért.

A szervezet az ENSZ Tengerjogi Egyezményére (UNCLOS) hivatkozott, amely részletesen szabályozza a nemzetközi hajózásra használt tengerszorosok jogrendjét. Az egyezmény értelmében a hajók a tranzitáthaladás jogát élvezik a nemzetközi szorosokban. A szoros menti államok ezt a jogot nem akadályozhatják, és nem is függeszthetik fel.

A Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségű tengeri útvonal, amelyen a világ tengeri olajszállításának közel ötöde halad át.

Szakértők szerint éppen ezért bármilyen forgalmi korlátozás komoly hatást gyakorolna a globális energiapiacokra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu via Getty Images