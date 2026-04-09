Választás 2026: fontos lépésről döntöttek, hogy még többen szavazhassanak

Azoknak, akik április 12-én már az új lakcímükön szeretnének szavazni, legkésőbb április 10-én, péntek reggel 9 óráig kell elintézniük az új lakcím létesítését a kormányablakban. Közben az ország szinte valamennyi kormányablaka szombaton és vasárnap is nyitva lesz, hogy érvényes személyi okmány hiánya miatt senki ne essen el a választáson való részvételtől – számolt be az MTI.

Az ország szinte valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap is, hogy senki ne maradjon le az országgyűlési választásról amiatt, hogy nincs nála érvényes személyi okmánya

– erről beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára, György István a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.

Kiemelte, hogy ezen a két napon a kormányablakokban kizárólag személyiokmány-ügyintézésre lesz lehetőség. Ez azokra is vonatkozik, akik nem találják a személyi igazolványukat, és sem útlevéllel, sem jogosítvánnyal nem rendelkeznek.

Ilyen esetben ideiglenes személyi igazolvány igényelhető, amellyel részt lehet venni a választáson.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a személyi igazolvány mellett lakcímkártyát is ki tudnak állítani azoknak, akiknek erre szükségük van.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy akik április 12-én már az új lakcímükön szeretnének szavazni, azoknak legkésőbb április 10-én, pénteken reggel 9 óráig kell új lakcímet létesíteniük a kormányablakban. Ebben az esetben már az új címük alapján kerülnek be a névjegyzékbe, és ott szavazhatnak. Ha viszont valaki ezt nem intézi el időben, akkor csak a korábbi lakcímén gyakorolhatja a választójogát.

György István fontosnak nevezte azt is, hogy ezen a két napon az ügyfelek kizárólag bankkártyával tudnak fizetni, mivel a postahivatalok zárva lesznek, így csekkes befizetésre nem lesz lehetőség.

Április 12-én a Portfolio-n élőben közvetítjük a választást folyamatosan frissülő eredményekkel, kontextust adó elemzésekkel. Kövesse dedikált oldalunkon az év legfontosabb politikai eseményét!

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ramon van Flymen