Választás 2026: fontos lépésről döntöttek, hogy még többen szavazhassanak

Az ország szinte valamennyi kormányablaka nyitva tart szombaton és vasárnap is, hogy senki ne maradjon le az országgyűlési választásról amiatt, hogy nincs nála érvényes személyi okmánya
– erről beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára, György István a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.
Kiemelte, hogy ezen a két napon a kormányablakokban kizárólag személyiokmány-ügyintézésre lesz lehetőség. Ez azokra is vonatkozik, akik nem találják a személyi igazolványukat, és sem útlevéllel, sem jogosítvánnyal nem rendelkeznek.
Ilyen esetben ideiglenes személyi igazolvány igényelhető, amellyel részt lehet venni a választáson.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy a személyi igazolvány mellett lakcímkártyát is ki tudnak állítani azoknak, akiknek erre szükségük van.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy akik április 12-én már az új lakcímükön szeretnének szavazni, azoknak legkésőbb április 10-én, pénteken reggel 9 óráig kell új lakcímet létesíteniük a kormányablakban. Ebben az esetben már az új címük alapján kerülnek be a névjegyzékbe, és ott szavazhatnak. Ha viszont valaki ezt nem intézi el időben, akkor csak a korábbi lakcímén gyakorolhatja a választójogát.
György István fontosnak nevezte azt is, hogy ezen a két napon az ügyfelek kizárólag bankkártyával tudnak fizetni, mivel a postahivatalok zárva lesznek, így csekkes befizetésre nem lesz lehetőség.
