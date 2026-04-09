Válaszút előtt a hazai akadémia: Tudós Társaság vagy baráti társaságok Barátságos Mulató Háza?
Válaszút előtt a hazai akadémia: Tudós Társaság vagy baráti társaságok Barátságos Mulató Háza?

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) működése elfogadhatatlan, jelenlegi formájában képtelen megfelelni a 21. század kihívásainak - figyelmeztet új könyvében Bánfi Tamás, a közgazdaság-tudomány doktora és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. A professzor szerint az Akadémia jobb működéséhez és a tudományos eredmények jobb hasznosításához a konkrét és újszerű tudományos eredmények megkövetelésére és a rövid, tömör stílusú publikálás erősítésére lenne szükség.

Tudós Társaság vagy baráti társaságok Barátságos Mulató Háza címmel adott ki február 12-én új könyvet Bánfi Tamás, a közgazdaság-tudomány doktora és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

A kutató előszavában a hazai akadémiai testület ellentmondásos működésére hívta fel a figyelmet, amely véleménye szerint nem felel meg a 21. század kihívásainak.

Bánfi Tamás ezután az MTA történetén keresztül ismertette a hazai akadémiai élet fejlődését és azonosította az ennek leginkább gátat szabó tényezőket. Ez utóbbiakkal kapcsolatban konkrét javaslatokat is megfogalmazott.

  • A huszonegyedik században a hagyományos koreográfia elfogadhatatlan: az Akadémia levelező és rendes tagjait nem belterjes ajánlások alapján, hanem széleskörű, nyilvános szakmai kontroll támogatásával kell megválasztani.
  • Az MTA doktorainak, az Akadémia levelező és rendes tagjainak kötelező legyen az MTA internetes felületén az új tudományos eredményeiket folyamatosan röviden (például 5000 karakterben) és konkrétan (hangsúlyozandó: konkrétan) közölni.
  • Az Alapszabály szerint rendes tag az lehet "aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el", azaz az akadémiai rendes tagoknak legalább két új tudományos eredménnyel kell bírniuk, amelyek közül legalább egyik levelező taggá válásuk után született.
  • Az akadémiai doktorok és az akadémiai levelező tagok tudományos eredményeinek a nyilvános megismerhetősége révén elkerülhető a saját tudományos eredményeket szómágiával helyettesítő, azt más kutatók későbbi eredményei megalapozójaként értékelő művek és jelöltek sora. Így kizárhatók a következőhöz hasonló összegzésekre támaszkodó aspirációk: "a bonyolult rendszert komplex módon kezeli és értelmezi, amivel utat nyitott további új tudományos kutatási irányoknak".
  • A publikációs jegyzékek és a hivatkozási indexek a szerzőktől származó új tudományos eredmények rövid és konkrét, nyilvánosan olvasható leírását nem pótolják.
  • Ha ma vagy holnap változtatás és változás nem lesz, az Akadémia további osztódása, a "duális" akadémiai rendszer létrejötte elkerülhetetlen. Minta a Magyar Művészeti Akadémia. Létrejönne az új Magyar Társadalomtudományi Akadémia, rövidítve az MTA.

Bánfi Tamás javaslatai nem új keletűek: a kutatók korábban már a Portfolio hasábjain is kifejtette véleményét az MTA aktuális helyzetéről:

A hazai akadémiai élet kihívásait tárgyaló előszó után a könyvebn Bánfi Tamás főbb tudományos eredményei következnek, előbb az általa javasolt terjedelemben és szerkezetben, majd teljes egészében. A kutató részletesen foglalkozott

  • a munkanélküliség makroökonómiai kérdéseivel,
  • az árszínvonallal,
  • a munkaérték-elmélet belső ellentmondásaival,
  • a pénzteremtéssel,
  • a beruházások és megtakarítások Keynes-i kapcsolatával,
  • a közös európai valutaövezet konstrukciójával,
  • a nyugdíjrendszerrel és a családi háztartásvezetéssel, valamint
  • a GDP mérésével és értelmezésével is.

A kötetet irodalomtörténeti adalékok zárják.

