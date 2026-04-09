Vége a régi elszámolásnak: ezt szerelik a radiátorokra, ami drasztikusan csökkentheti a magyarok rezsijét

A pályázat összesen 9,1 milliárd forinttal ösztönzi radiátorokra szerelt költségmegosztók telepítését a távfűtéses társasházakban. A korszerű eszközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú eddigi kalkulációhoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé - mutat rá a minisztérium.
A közlés szerint a kiírást tavaly 5 milliárd forintos keretösszeggel indították útjára, az első fordulóban 612 projekt kapott támogatást. A novemberi felfüggesztésig összesen 7,6 milliárd forint támogatási igény érkezett be.
A rendelkezésre álló forrás megemelésével idén február végén ismét meg lehetett nyitni a pályázatot.
A korábban jelentkezőknek csak akkor kellett előző jelentkezésüket visszavonva, módosítva újra benyújtaniuk, ha a beruházás paraméterei időközben megváltoztak.
A távolról leolvasható költségmegosztók felszerelése egyszerűen és gyorsan elvégezhető. A támogatott fejlesztések jóvoltából, a pontosabb adatok ismeretében a távfűtött otthonokban élők energiafelhasználása tudatosabbá válhat, rezsiterheik csökkenhetnek
- mondta Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fix 3%-os hitel, hatékonyságjavítás és AI-forradalom: erről szólt a soproni Széchenyi Kártya Roadshow
Erre érdemes figyelni a vállalkozóknak.
Hosszú ideje először van tétje a választásnak Magyarországon - Mi lesz a forinttal ?
Megnéztük, mire számítanak a befektetők.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Nyíltan beismerte a hadvezetés: esélytelen katonai erővel teljesen felszámolni a Hezbollahot
Izraelnek sem igazán jönnek össze a kitűzött célok.
Kimondta Zelenszkij: Putyin összejátszik Amerika ádáz ősellenségével, amit Trump vígan, szó nélkül végignéz
Az ukrán elnök szerint Washington túlságosan bízik Moszkvában.
Pánik a piacokon: támadás ért egy kritikus olajvezetéket, elképesztő drágulás indult meg
Összeomlott a fegyverszünet.
Újabb bankot venne a Raiffeisen, ismét Magyarország szomszédjában erősíthet az osztrák csoport
Ezúttal egy nyilvános vételi ajánlatról van szó.
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett látni, de vajon a második félévben látott drágulás kompenzálta-e az Otthon Start indulá
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.