Vége a régi elszámolásnak: ezt szerelik a radiátorokra, ami drasztikusan csökkentheti a magyarok rezsijét

A távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését segítő pályázat februárban nyílt újra 4,1 milliárd forinttal megemelt kerettel. A most lezárult második forduló eredményeként további 484 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg beruházásokat önerő nélkül. A programban összesen közel 1100 lakóközösség nyerhetett el 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A pályázat összesen 9,1 milliárd forinttal ösztönzi radiátorokra szerelt költségmegosztók telepítését a távfűtéses társasházakban. A korszerű eszközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú eddigi kalkulációhoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé - mutat rá a minisztérium.

A közlés szerint a kiírást tavaly 5 milliárd forintos keretösszeggel indították útjára, az első fordulóban 612 projekt kapott támogatást. A novemberi felfüggesztésig összesen 7,6 milliárd forint támogatási igény érkezett be.

A rendelkezésre álló forrás megemelésével idén február végén ismét meg lehetett nyitni a pályázatot.

A korábban jelentkezőknek csak akkor kellett előző jelentkezésüket visszavonva, módosítva újra benyújtaniuk, ha a beruházás paraméterei időközben megváltoztak.

A távolról leolvasható költségmegosztók felszerelése egyszerűen és gyorsan elvégezhető. A támogatott fejlesztések jóvoltából, a pontosabb adatok ismeretében a távfűtött otthonokban élők energiafelhasználása tudatosabbá válhat, rezsiterheik csökkenhetnek

- mondta Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images