Vigyázat, útfelújítás jön Pesten, egy buszt is el kell terelni miatta

Április 13-a hétfőtől várhatóan április 26-ig nagyfelületű burkolatjavítást végez a Budapest Közút a X. kerületi Bogáncsvirág utcában a Tarkarét utca és a Csillagvirág utca közötti szakaszon.
A munkálatok idejére a Bogáncsvirág utca egyirányúsítva lesz a Csillagvirág utca felől a Tarkarét utca irányába.
Ekkor a 168E busz módosított útvonalon közlekedik: a Bogáncsvirág utca / Csillagvirág utca csomópontban lévő megállókat egyik irányban sem érinti.
A terelés miatt érintett további megállók ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az alábbiak szerint:
Örs vezér tere felé
- a Csillagvirág utca megállóhely az Ezüstfa utcába;
- a Kollégium buszmegálló a Tarkarét utcába;
Rákoshegy felé
- a Kollégium buszmegálló a Tarkarét utcába;
- az Ezüstfa utca buszmegálló az Ezüstfa utcába.
A Budapest Közút által végzett kivitelezés során
a marást követően két réteg aszfalt kötő- és kopóréteg terítésére kerül sor, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges.
A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik. Az új burkolatra új burkolati jelek kerülnek felfestésre – írja a Budapest Közút Zrt.
