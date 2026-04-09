Vigyázat, útfelújítás jön Pesten, egy buszt is el kell terelni miatta

A Budapest Közút 2026. április 13-a és 26-a között folytatja a március elején megkezdett nagyfelületű aszfaltozásokat a X. kerületi Bogáncsvirág utca Tarkarét utca – Csillagvirág utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kell készülni, a 168E busz módosított útvonalon közlekedik – közölte a Budapest Közút Zrt.

A munkálatok idejére a Bogáncsvirág utca egyirányúsítva lesz a Csillagvirág utca felől a Tarkarét utca irányába.

Ekkor a 168E busz módosított útvonalon közlekedik: a Bogáncsvirág utca / Csillagvirág utca csomópontban lévő megállókat egyik irányban sem érinti.

A terelés miatt érintett további megállók ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az alábbiak szerint:

Örs vezér tere felé

a Csillagvirág utca megállóhely az Ezüstfa utcába;

a Kollégium buszmegálló a Tarkarét utcába;

Rákoshegy felé

a Kollégium buszmegálló a Tarkarét utcába;

az Ezüstfa utca buszmegálló az Ezüstfa utcába.

A Budapest Közút által végzett kivitelezés során

a marást követően két réteg aszfalt kötő- és kopóréteg terítésére kerül sor, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges.

A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik. Az új burkolatra új burkolati jelek kerülnek felfestésre – írja a Budapest Közút Zrt.

